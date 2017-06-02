С какой целью PzH 2000 появилась на Украине?

Информацию о том, что в районе Горловки стоит немецкая САУ PzH 2000 я узнал еще в субботу. Стоит, разумеется с украинской стороны и периодически отстреливаетя по нашим позициям, в райне н.п. Зайцево.

Меня данная информация заинтересовала, я её перепроверил, источники которым я доверяю – подтвердили. САУ такая действительно у украинцев есть, о точном количестве машин данных нет, скорее всего в количестве 1 штуки. Впрочем, учитывая её ТТХ – и это не мало.





Сперва немного о самой машине. Panzerhaubitze 2000 – немецкая самохдная бронированная гаубица, разработанная в 1998 году. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд — на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP. По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

То есть, как видим, САУ современная и высоко эффектиная. По состоянию на 2009 год на вооружении 5 стран таких САУ состояло обшей численностью – 360 штук. Больше всего – в Германии (185), Италии (57), Нидерландах (57) Греции и Катаре- по 24 штуки.

Ни для кого не секрет уже, что из стран Восточной Европы на Украину идут поставки вооружений советского образца. В рамках перевода их армий на вооружения стандарта НАТО. Вооружения далеко не первой свежести, кстати. Но появление новой немецкой САУ в украинских войсках в данную канву не вкладывается.

PzH 2000 уже принимала участие в реальных боевых действиях в Катаре. Можно так сказать – прошла испытание в боевых условиях. Но в специфических климатических условиях, характерных для Ближнего Востока. Пустынные местности, жаркий климат. Сейчас САУ испытывается в реальных боевых условиях уже совсем в другой климатической обстановке, соответствующей климату России. Лично моё мнение - PzH 2000 переброшена сюда именно для испытаний в реальных боевых условиях, в климате, который во время 2 Мировой войны нередко подводил армию нацистов, вызывая частые отказы техники в зимний период, и затрудняя передвижение войск у условиях распутицы межсезонья.

Кэп во мне говорит, что вскоре PzH 2000 появятся на вооружении армий прибалтийских стран, и стран Восточной Европы. Не исключено, что и на правом берегу бывшей Украины они тоже появятся. Американский «Палладин» M109, до 2008 года стоявий на вооружении армии Германии – откровенно слабая система, если сравнивать её с PzH 2000, а другой американцы пока не разработали. «Паладины», к слову, уже перебрасываются в Прибалтику. Думаю, переброска PzH 2000 так же не за горами.

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