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Интересные факты о Николае II во время его правления империей

След в истории | 01.06.2017


Интересные факты о Николае II во время его правления империей

На протяжении более, чем двух десятков лет он был Императором, но не все знают факты, которые не попали в основной раздел истории и были скрыты от общественности. Следует отметить несколько самых интересных из них:


• В 1913 году, вследствие успешной торговли сливочным маслом за границу, в казну было заработано столько же денег, сколько за продажу добытого золота.

• Нефтяная продукция во время его правления считалась самой дешевой и качественной во всем мире. Переработка нефти внутри государства равнялась 95% от общего показателя.

• Скорость развития экономики в 1912 году считалась самой высокой во всем мире.

• Из количества всех лошадей в мире — в России насчитывалось около 30% в 1905 году.

• Самыми ведущими странами в мире по производству хлеба, накануне Первой мировой войны, считались Америка, Аргентина и Канада. Но Россия по количеству производства этого продукта превзошла все три эти страны вместе взятые.

• В 1914 году по приказу Николая II в Америку отправилось около 200 специалистов для помощи создания тяжелой военной промышленности.

• Многие считали, что во время его правления Россия кормила всю Европу, так как показатели на мировом рынке были подтверждением этого.

• Улучшилось благосостояние людей, за счет чего население увеличилось на 60 миллионов человек.

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