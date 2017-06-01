Шоколадную пасту придумал человек без образования

Он не давал интервью, появлялся на публике только в тёмных очках и много работал в лаборатории, изобретая новые виды сладостей. Богатейший итальянец с состоянием в 26,5 миллиарда долларов, который придумал пасту Nutella, шоколадные яйца Kinder и конфеты Raffaello. Его образование ограничилось католической школой, и даже разбогатев, он не стал получать диплом MBA и до конца жизни говорил на местном диалекте. Все это он — Микеле Ферреро.

Во время второй мировой войны, когда его родители открыли магазин сладостей в городке Альба, импортные какао–бобы по понятным причинам были в дефиците, тогда как лесные орехи в изобилии росли на деревьях. Кондитеры решили вспомнить рецепт орехово–шоколадной массы под названием джандуджа. В 1946 году семья Ферреро продала 300 килограммов пасты, а через год — уже десять тонн. Сначала продукт выпускался в пачках, как сливочное масло, а через три года Ферреро сделали кремообразную версию, прообраз Nutella: ее было удобнее намазывать на хлеб.





Дальше — больше. Особенное внимание Микеле стал уделять выпуску новых продуктов. Больше всего его заботило то, понравится ли новинка Валерии. Это была не мама, не жена и не бабушка Микеле. Так он называл некий собирательный образ итальянской домохозяйки, которая идёт в магазин и решает, покупать товар или нет. Он постоянно задавался вопросами: чего хочет эта женщина? Как она живёт? Чем любит побаловать себя? Что покупает детям? Так, истовый католик Микеле подумал: почему шоколадные яйца едят только на Пасху? Он знал, что мамы хотят, чтобы дети пили больше молока, а дети постоянно просят шоколадку. В итоге появилось яйцо Kinder: шоколадное снаружи, молочно–белое внутри, в каждом можно найти игрушку и собрать коллекцию. Когда Микеле приказал развезти по магазинам 20 машин шоколадных яиц, работники подумали, что он сошёл с ума: Пасха была ещё не скоро. Они даже уточнили у его жены Марии Франки, правильно ли они поняли указание. Услышав подтверждение, они всё равно не поверили, и предпринимателю пришлось вмешаться лично. Он сказал, что теперь Пасха будет каждый день. И действительно, яйца Kinder Surprise покупают детям в любое время года.

А для того чтобы закрепиться на американском рынке, Микеле придумал Tic Tac. Он заметил, что местные дамы заботятся о фигуре и стараются производить отличное впечатление. Мятное драже, которое содержит всего две калории и освежает дыхание, должно было произвести на них впечатление.

За свою карьеру Микеле Ферреро разработал более 20 новых брендов. Под его руководством компания стала крупнейшим производителем кондитерских изделий с представительствами в 53 странах, 20 фабриками, 34 тысячами работников и годовой выручкой в 8 миллиардов евро. Ферреро говорил, что его секрет успеха — думать не так, как другие, и не огорчать Валерию.

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