Конгрессмен: "Я думаю, русские проснулись"

Из выступления конгрессмена Рона Пола.

"Я думаю русские проснулись. Не просто проснулись, а стряхнули с себя весь пепел своей прошлой истории. Забыли политиков-предателей типа Горбачева, Ельцина и прочих, и просто живут заново. Знаете, вот эта новая русская армия, которую мы все видели в Крыму - я должен признаться, это нечто.





Русские демонстрируют образец собранности и сосредоточенности. Обеспечили целому полуострову безопасность без единого выстрела, как вам это? Я уверен, что сейчас штабные генералы НАТО и в Пентагоне сидят и теребят стопки бумаг с отчетами, пытаясь понять, как целый регион ушёл у них из-под носа. Знаете, я аплодирую тому, как Путин смог поднять патриотический дух своей страны.

Я уверен, что русские начинают обретать ту уверенность, которая была у них раньше. Я говорю не о Советском Союзе, я говорю о Российской Империи. Государстве, которого в мире боялись и били только толпой. Вот такая Россия возвращается"

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