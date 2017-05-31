Почему и как плачут иконы?

Чаще всего иконы плачут тогда, когда в них со стороны задней стенки просверлены каналы. По этим каналам «слёзы» и поступают из специальных (скрытых от постороннего взгляда) сосудов к месту своего выхода «на свет божий». Иногда слёзы текут не из глаз (к которым подведены каналы), а из неопределённого места иконы, как это было, например, в 1901г. в Дальне-Давыдовском монастыре, где «слёзы» вылавливались (периодическим похлопыванием руки) из пропитанного маслом ваты, которая лежалая на иконе.

История свидетельствует, что во время царствования Петра I в одном из петербургских соборов икона богородицы вдруг «заплакала» потому, что кое-кому не нравились вводимые Петром новые порядки.





Прослышав об этом чуде, Петр I лично обследовал эту икону и в результате появилось строгое предписание: настоятелю собора: «Приказываю, чтобы отныне богородицы не плакали. Если богородицы ещё заплачут маслом, то зады попов заплачут кровью». Как ни странно, но несмотря на то, что предписание было дано не иконе, а настоятелю, этого было достаточно, чтобы плач прекратился.

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