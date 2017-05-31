Почему и как плачут иконы?
История свидетельствует, что во время царствования Петра I в одном из петербургских соборов икона богородицы вдруг «заплакала» потому, что кое-кому не нравились вводимые Петром новые порядки.
Прослышав об этом чуде, Петр I лично обследовал эту икону и в результате появилось строгое предписание: настоятелю собора: «Приказываю, чтобы отныне богородицы не плакали. Если богородицы ещё заплачут маслом, то зады попов заплачут кровью». Как ни странно, но несмотря на то, что предписание было дано не иконе, а настоятелю, этого было достаточно, чтобы плач прекратился.