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В Туле живет единственный в мире летчик, воевавший без одной руки

След в истории | 30.05.2017


В Туле живет единственный в мире летчик, воевавший без одной руки
Иван Антонович Леонов - Герой России, его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В 1943 году, при выполнении воздушной разведки и фотосъёмки расположения войск противника недалеко от города Орёл, самолёт лейтенанта Леонова был сбит, а сам пилот получил тяжелейшее ранение: вражеский снаряд раздробил ему плечевой сустав. Ивану Леонову было 20 лет. Военные медики спасли отважному лётчику жизнь, но левую руку, плечевой сустав и лопатку пришлось ампутировать.


Молодой офицер сумел при личной встрече убедить командующего 1-й Воздушной армией Михаила Громова в порядке исключения оставить его на лётной работе. Пилотируя "небесный тихоход" По-2, Леонов стал выполнять боевые задачи в качестве лётчика 33-й эскадрильи связи 1-й Воздушной армии: он вёл разведку, доставлял приказы, летал во вражеский тыл с грузами для партизан, совершив ещё 110 боевых вылетов...

А еще ветеран Великой Отечественной - чемпион по мотокроссу, играет на аккордеоне и пишет книги.

Источник: источник

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