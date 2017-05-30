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В чём разница ведения переговоров с террористами американцев и русских?

Культура | 30.05.2017


В чём разница ведения переговоров с террористами американцев и русских?. В чём разница ведения переговоров с террористами американцев и русских?
18 апреля 1983 года мусульманский шахид въехал на грузовике, гружёном взрывчаткой, в здание американского посольства в Бейруте, убив 60 человек, включая 17 американцев. Шесть месяцев спустя другой мусульманский шахид атаковал казармы пехотинцев США в аэропорту Бейрута, убив 241 американских военнослужащих.

18 января 1984 года исламистский снайпер застрелил Малкольма Керра, президента Американского Университета в Бейруте. Несколько месяцев спустя мусульманский фундаменталист похитил Вильяма Бакли, командующего базой ЦРУ в Бейруте — они пытали его и, в итоге, убили.


Затем последовали очередные взрывы, похищения и убийства. Американские политики гневно осуждали терроризм, но не пришли к консенсусу относительно антитеррористических мер, которые колебались от военного вмешательства до вооружения потенциальных заложников.

У Советского Союза не было подобных проблем. Его лидеры не были стеснены никакими моральными нормами, не были вынуждены отчитываться перед свободными СМИ или независимой судебной системой, по причине отсутствия таковых — поэтому они приняли жёсткие меры, не ограниченные никакими этическими соображениями.

Хизболла устроила небольшую атаку на советский персонал в Ливане. Ведь их иранские “крёстные отцы” прокляли неверных коммунистов так же сурово, как сатанинский Запад. Но преследование русских привело к неожиданной и крутой развязке. В своей книге “Хиджаб” Боб Вудвард объяснил почему.

Осенью 1985-го года Хизболла похитила 4-х советских дипломатов в Бейруте. Одного из них они убили сразу. Остальных держали в плену.

В ответ Комитет Государственной Безопасности ( КГБ ) захватил родственника лидера Хизболлы. В качестве одной из мер принятого антитеррористического плана, КГБ ” кастрировали его , запихнули отрезанные половые железы ему в рот , выстрелили ему в голову и отправили его тело террористической организации Хизболла . К трупу прилагался сопровождающий текст, поясняющий, что другие члены “Партии Бога” закончат свою жизнь таким же образом, если три советских дипломата не будут выпущены на свободу.”

Вскоре после этого, Хизболла освободила оставшихся трёх советских заложников.Советские интересы в Ливане больше никогда не были под угрозой.

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