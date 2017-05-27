Как канадский спецназ на Донбассе провалился

23 июля 2016 года как минимум 3 разведгруппы канадского спецназа в составе не менее 20 человек попытались атаковать позиции ополчения в зоне АТО. Операция разрабатывалась без привлечения украинских специалистов для демонстрации «мастер-класса борьбы с террористами» канадских спецслужб. Ответственные — Канадская служба разведки и безопасности — Canadian Security Intelligence Service (CSIS), курировал вопрос — военный атташе Канады на Украине полковник Рон Уббенс.





Канадская группа военнослужащих формально была приписана к украинскому Минздраву и в документах отображалась исключительно в качестве представителей этой организации.

С украинской стороны операцию курировал Александр Турчинов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины), а командование Генштаба Минобороны Украины «наблюдало», ожидая результата и подробностей. СБУ лишь получало распоряжения обеспечить беспрепятственный доступ «канадских представителей Минздрава Украины» непосредственно в зону АТО без каких-либо проверок и досмотров. При этом ключевые лица СБУ знали о сути происходящего, однако им была отведена лишь роль статистов и наблюдателей.

Идея такого «сотрудничества» между Украиной и Канадой возникла после двухдневного визита (10-11 июля) премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев. Занимающий активную проукраинскую позицию, Трюдо выступил инициатором подобных действий, одновременно полагая (предположение, пока не имеющее точных подтверждений) усилить боевую подготовку своих элитных подразделений в формате малых групп на территории донбасского конфликта.

Группа канадского спецназа прибыла в зону АТО 22 июля, а уже 23 июля были боестолкновения. Это однозначно свидетельствует, что вся информация на месте могла лишь незначительно корректироваться, а явная спешка означает желание CSIS минимизировать риск утечки информации.

О фактах атаки 24 июля публично заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Однако Басурин ошибочно предполагал, что атака осуществлена украинскими подразделениями, ведь для проведения операции спецназ Канады использовал форму, характерную для ВСУ. Кроме того, цели подобной атаки казались самому Басурину непонятными, поэтому тема развития не получила.

Командование Генштаба Минобороны Украины получало информацию о том, что к местам базирования ополчения ЛДНР выдвинулись разведгруппы канадского спецназа «1», «2» и «3». Перед группами ставилась задача незаметного проникновения на позиции ЛДНР для зачистки блокпостов и иных военных объектов, с выведением из строя объектов военной инфраструктуры с дальнейшим возвращением назад незамеченными. Однако реальность оказалась несколько иной, нежели планировали себе организаторы «мастер-класса» от канадского спецназа.

Группа «1» в составе 6 человек была уничтожена полностью, предположительно помимо легкого стрелкового оружия использовался крупнокалиберный пулемет. Группа «3» в составе 7 человек была обнаружена при попадании на заминированный участок, после чего сразу же попала под снайперский огонь. Погибшими числятся 5 человек, о степени ранения выживших данных нет. Группа «2» сумела попасть на территорию ЛДНР незамеченной, однако на фоне произошедшего с группами «1» и «3» получила срочный приказ вернуться на исходные позиции. Непосредственно при отходе группа «2» в составе 7 человек была обнаружена, однако безвозвратных потерь ей удалось избежать. Возможны потери у ВСУ при попытки эвакуировать тела.

Трупы погибших канадцев были успешно эвакуированы, доставлены в Киев 26 июля и в этот же день отправлены спецрейсом в Канаду. О проведении изучения характера ран погибших у украинской стороны данных нет. Есть предположение, что детальный осмотр осуществлялся уже вне территории Украины.

В CSIS сейчас проводится анализ сложившейся ситуации, на основании выводов можно ожидать дальнейшие действия, вплоть до попытки реабилитации канадского спецназа в дальнейших операциях. Тем не менее, ключевым сдерживающим фактором для дальнейшего участия сил CSIS в операциях на Украине остается риск попадания в плен её бойцов, что вызовет невиданный ранее по масштабам международный скандал.

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