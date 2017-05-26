США, НАТО и ЕС в шоке: Слободан Милошевич оправдан в Гааге

Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии в Гааге снял все обвинения с ее лидера Слободана Милошевича за военные преступления во время боснийской войны. Но западные СМИ нагло молчат об этом.





Об этом в своем видеоблоге для итальянского канала Pandora.TV заявил известный итальянский политик, бывший депутат Европейского парламента, журналист и публицист Джульетто Кьеза.

По его словам, о вынесении оправдательного приговора Милошевичу никто не знает, ни одно крупное западное издание об этом не сообщает, не говоря уже об итальянской прессе. Далее он заявил, что по делу бывшего президента Югославии приговор был вынесен еще 24 марта 2016, а уже август. Не было дано также какое-нибудь формальное заявление в отношении Милошевича, хотя об этом говорится в заключении в отношении другого обвиняемого – Радована Караджича, которого приговорили к 40 годам лишения свободы решением этого же трибунала.

«Для тех, кто это понимает, кто понимает, о чем речь, эта новость – «бомба». Которая должна заставить как минимум всех западных лидеров попросить прощения или посадить их на скамью этого же трибунала», — заявил Кьеза

Журналист далее отметил, что Международный трибунал по бывшей Югославии объявил Милошевича виновным, однако сейчас в Гааге заявляют, что не имеют достаточно доказательств причастности обвиняемого к созданию плана высылки боснийских мусульман и боснийских хорватов с территории Боснии, за которую и шла кровопролитная война.

В пунктах заключения также указывается, что Милошевич был против решения о создании Республики Сербской, что не раз подтверждалось и повторялось в заключении трибунала. Однако, несмотря на эти доказательства, югославский лидер провел в заточении пять лет в тюрьме, где и умер. Его обвиняли не только все западные СМИ, но и политики, поливавшие его грязью, называя «мясником Балкан», кто-то даже сравнивал его с Гитлером.

Однако со смертью Милошевича также связано много загадок, заявил журналист. По его словам, официальная причина смерти – сердечный приступ, который случился через две недели после того, как суд отказал ему в разрешении пройти лечение в Российской Федерации. Он умер в свое камере через три дня после того, как его адвокат направил письмо Милошевича министру иностранных дел РФ, в котором он заявил, что опасается быть отравленным. У нас есть много сомнений на этот счет, потому что все, что произошло, было организовано и засекречено», — заявил политик.

Резюмируя свое заявление, журналист отметил, что суд в Гааге обслуживает «западное болото» и не имеет никакого отношения к поиску правды и справедливости.

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