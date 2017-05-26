Россия сорвала американскую удавку с экономики Венесуэлы

Страны Южной Америки в последнее время подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США. В Бразилии проамериканские агенты организовали импичмент, Аргентина подталкивается к дефолту из-за «жёсткой позиции» американских кредиторов, однако, больше всех от экспансии США страдает Венесуэла.

До сих пор вызывает вопросы гибель предыдущего президента страны Уго Чавеса. Сам Чавес перед смертью упоминал, что его и ещё целый ряд оппозиционных США лидеров Латинской Америки могли намеренно заразить онкологией.





Действующего президента Мадуро американцы решили убирать экономической онкологией. В настоящий момент США контролирует 60% рынка ценообразования углеводородов. Так что глобальный обвал цен на «чёрное золото» имел своей целью, в том числе обрушить экономику Венесуэлы.

МВФ прогнозирует, что по итогам этого года инфляция в стране превысит рекордные 700%, а экономика упадёт на целых 10%. В 2017 году эксперты прогнозируют повышение инфляции аж до 1600%. Народ Венесуэлы доведён до отчаяния. Обычной стала ситуация, когда люди пересекают границу с Колумбией, чтобы банально купить хлеба.

В сложившихся условиях внутренние возможности для экономического роста Венесуэлы практически исчерпаны, без спасительных инъекций иностранных инвестиций экономика страны определённо обречена.

В данной обстановке, очень кстати подоспело крупное нефтегазовое соглашение между Венесуэлой и Россией. Спасательный круг, который бросила Мадуро «Роснефть», выгоден обеим сторонам.

Общая сумма соглашений составляет около 20 миллиардов долларов. Российская компания теперь будет добывать газ на венесуэльском шельфе, месторождения которого дают 9 миллиардов кубометров газа в год.

Благодаря удобному географическому расположению газовых месторождений Венесуэлы «Роснефть» планируют выйти с венесуэльским СПГ на перспективный Азиатско-Тихоакеанский рынок, который Россия уже штурмует с севера сахалинскими углеводородами.

Кроме того стороны скрепили соглашение о взаимных поставках нефти и нефтепродуктов, благодаря этому российские нефтепродукты охватят большую площадь мирового рынка. «Роснефть» же сможет зарабатывать за счёт трейдинга. Появится возможность продавать нефтепродукты по лучшей цене, благодаря особенностям регионального ценообразования.

Не обошли стороной соглашения и энергетику. Россия планирует реализовать в Венесуэле целый ряд электрогенерирующих станций, работающих на нефтяном коксе, газе, угле. Планируется также использовать гидропотенциал южноамериканской страны. Существующие ныне дизельные электростанции будут модернизировать для перевода их на газ.

Таким образом, сделкой с Венесуэлой Россия убила двух зайцев. Во-первых, поддержала экономику южноамериканской страны, которую штаты хотят ввергнуть в пучину нестабильности. Во-вторых, Россия расширила собственную ресурсную базу (по разным оценкам запасы нефти в Венесуэле могут доходить до 170 миллиардов тонн) и получила дополнительные механизмы ценообразования на нефтяных рынках.

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