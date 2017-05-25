Курсы валют: USD 26/05 56.0701 -0.2042 EUR 26/05 63.0116 0.0913 Фондовые индексы: РТС 18:50 1083.52 -0.37% ММВБ 18:50 1947.26 -0.24%
rss новости   rss статьи   rss все

ВКС России ровняют с землей позиции банд, сбивших Ми-8 в Идлибе

Мир | 25.05.2017


ВКС России ровняют с землей позиции банд, сбивших Ми-8 в Идлибе

Российская авиация ровняет с землей позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»*, взявшей на себя ответственность за сбитый Ми-8 и гибель пятерых военных.


Над Идлибом стоит рев моторов русских самолетов и грохот множества взрывов. ВКС России начали операцию «Возмездие» после надругательства над телами погибшего экипажа сбитого вертолета Ми-8.

Известно как минимум о сотне авиаударов русской авиации по району крушения транспортного вертолета у н.п. Саракиб и авиабазы Абу Аддухор провинции Идлиб, находящихся под контролем запрещенного почти во всем мире «Фронта ан-Нусра».

СМИ террористов в страхе сообщают о том, что самолеты ВКС России, как разъяренные осы, несколько часов наводят ужас на бандитов в этом регионе.

Так, крупное агентство боевиков «Степ Агенси» сообщает, что «российские военные самолеты поразили десятки целей у Тель Тукан, Албрагти, Альждида, Тавил Аль Халеб и Рас Алин — вокруг района падения вертолета в местности Абу Дхор».

«Другие мощные авиарейды военных самолетов пришлись в район города Саркиб. Также тяжелым ракетным ударам подверглась вся территория Альнайя в западной сельской местности Джиср Аль-Шугур, а Хан Хейхун находится под мощными артобстрелами Сирийской армии», — сообщает корреспондент «Степ Агенси».

При этом «журналисты» банд меняют показания и уже заявляют, что вертолет упал сам из-за технических неполадок.

Напомним, что боевики, сбившие транспортный вертолет Ми-8 и надругавшиеся над телами экипажа и пассажиров, входят в коалицию «Джейш аль-Фатх», которую возглавляет «Джебхат ан-Нусра».

Сообщается, что в преступлении участвовали и бандиты из группировки «Абу аль Тухур», тесно сотрудничающей с бывшим сирийским крылом «Аль Каиды»*. 

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Для выхода из катастрофы человечеству потребуется переосмысление основ бытия
Импортозамещение в медицине показывает ошеломительные результаты
Чем торговала Россия в разное время
Йеменские базы ожидают россиян
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru