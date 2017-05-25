ВКС России ровняют с землей позиции банд, сбивших Ми-8 в Идлибе

Российская авиация ровняет с землей позиции террористов «Джебхат ан-Нусры»*, взявшей на себя ответственность за сбитый Ми-8 и гибель пятерых военных.





Над Идлибом стоит рев моторов русских самолетов и грохот множества взрывов. ВКС России начали операцию «Возмездие» после надругательства над телами погибшего экипажа сбитого вертолета Ми-8.

Известно как минимум о сотне авиаударов русской авиации по району крушения транспортного вертолета у н.п. Саракиб и авиабазы Абу Аддухор провинции Идлиб, находящихся под контролем запрещенного почти во всем мире «Фронта ан-Нусра».

СМИ террористов в страхе сообщают о том, что самолеты ВКС России, как разъяренные осы, несколько часов наводят ужас на бандитов в этом регионе.

Так, крупное агентство боевиков «Степ Агенси» сообщает, что «российские военные самолеты поразили десятки целей у Тель Тукан, Албрагти, Альждида, Тавил Аль Халеб и Рас Алин — вокруг района падения вертолета в местности Абу Дхор».

«Другие мощные авиарейды военных самолетов пришлись в район города Саркиб. Также тяжелым ракетным ударам подверглась вся территория Альнайя в западной сельской местности Джиср Аль-Шугур, а Хан Хейхун находится под мощными артобстрелами Сирийской армии», — сообщает корреспондент «Степ Агенси».

При этом «журналисты» банд меняют показания и уже заявляют, что вертолет упал сам из-за технических неполадок.

Напомним, что боевики, сбившие транспортный вертолет Ми-8 и надругавшиеся над телами экипажа и пассажиров, входят в коалицию «Джейш аль-Фатх», которую возглавляет «Джебхат ан-Нусра».

Сообщается, что в преступлении участвовали и бандиты из группировки «Абу аль Тухур», тесно сотрудничающей с бывшим сирийским крылом «Аль Каиды»*.

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