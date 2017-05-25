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Последний Boeing 747 снимают с производства

Мир | 25.05.2017


Последний Boeing 747 снимают с производства

Вот и отгорела эпоха. В документе, направленном в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания Boeing сообщает об остановке производства самолета Boeing 747-8 последнего поколения, также известном как «Queen of the Sky». Как сообщает Boeing, «вполне вероятно, что мы придем к решению остановить производство 747-го».


Начиная с сентября 2016 года темп производства 747-8 упадет до 0,5 самолета в месяц, то есть менее трех лет производства при имеющемся портфеле заказов (20 самолетов, из которых половина в грузовом варианте — причем это заказ российской компании «Волга-Днепр»). Причина? Самолет Airbus A380 полностью блокировал пассажирский сегмент. Тогда Boeing сделал упор на модификацию 747-8 Fret в качестве замены имеющихся на рынке самолетов 747-400 в грузовом варианте и 747-400BCF (сначала эксплуатировались в качестве пассажирских, а потом прошли конвертацию).

Но мировой рынок грузовых перевозок демонстрирует замедление, скачок 2012 года исчерпал свой потенциал. Перспективы 747-8 стали совсем плохими из-за отсутствия новых покупателей.

Эта пассивность рынка также объясняет, почему концерн Airbus решил сократить поставки своих самолетов А380 до 12 экземпляров в год, начиная с 2018 года. Airbus будет пытаться сохранить производство своих самолетов еще в течение пяти лет, рассчитывая, что спрос восстановится в 2022 году. Но если нет — придется закрывать производство и им.

Интересно, что великий Boeing после закрытия С-17 и 747 будет выпускать всего три типа самолётов: 737, 777Х и 787 (который дримлайнер). В военной части производство F-15 и F-18 тоже вроде бы как накрывается, но речь не об этом. Явно видно стремление Боинга сократить «зверинец» в производстве с целью снизить издержки. С баблом совсем туго стало. 

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