Когда ракеты «Редута» встанут на крыло?

Концерн «Алмаз-Антей» успешно провел стрельбы из внедряемого на новейшие отечественные корветы и фрегаты морского зенитно-ракетного комплекса 3К96−2 «Полимент-Редут». Событие отрадное. Поскольку принятие на вооружение данного ЗРК настолько затянулось из-за частых неудач, что в процессе разбора полетов «сырых» образцов был уволен гендиректор НПО «Алмаз» Виталий Нескородов.

Столь радикальное кадровое решение было принято в связи с тем, что запаздывающий ЗРК 3К96−2 тормозит передачу ВМФ головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», которая должна состояться до конца этого года. Именно на нем и установлен «Полимнент-Редут».





Проблемы с принятием на вооружение нового комплекса вряд ли вызваны плохой работой концерна «Алмаз-Антей» и входящих в его состав НПО «Алмаз» и КБ «Факел» (разработчик зенитных ракет). Концерн неоднократно доказывал, что его разработки выполнены на высшем инженерном уровне. Достаточно назвать хотя бы две зенитно-ракетные системы, которые вызывают громадную головную боль у натовских стратегов, — С-400 и С-500. В них, кстати, частично используются те же ракеты, что и в ЗРК «Редут».

Сложности с доводкой «Редута» вызваны его уникальностью — он универсален, поскольку контролирует все эшелоны — ближний, средний и дальний. И для этого от конструкторов потребовалось проявить значительную гибкость, поскольку различные ракеты имеют разные системы наведения на цель. С этой задачей для морского комплекса справиться гораздо сложнее, чем для сухопутного, поскольку конструкторы должны разместить оборудование в строго ограниченном объеме.

Функциональность «Редута» также шире, чем у комплекса ПВО, частично он решает и задачи противоракетной обороны. Хоть и не рассчитан на поражение боевых частей МБР, но с крылатыми ракетами всех типов бороться способен. Что, кстати, уже доказано. В 2014 году ЗРК «Редут», установленный на корвете проекта 20380 «Сообразительный» в ходе учебных стрельб поразил противокорабельную ракету-мишень, выпущенную с ракетного катера «Р-257». Стрельба проводилась в условиях радиоэлектронного противодействия условного противника.

И это еще одна сложность для конструкторов — комплекс сделан для размещения на всех перспективных кораблях с водоизмещением, соответствующим корвету и выше. Поэтому «Алмаз-Антей» разработал две модификации комплекса. 3К96−2 установлен на «Адмирале Горшкове» и запланирован на остальных семи фрегатах проекта 22350, три из которых строятся. Это «полноформатная» модификация, которая включает в себя как сам ЗРК, так и мощную РЛС «Полимент» с четырьмя активными фазированными антенными решетками, которая играет роль подсветки цели или же целеуказания.

Для корветов, на которых нет достаточного места для размещения РЛС «Полимент», используется более скромная по возможностям станция «Фуркэ-2». Код этой модификации — 3К96−3. Именно эта модификация и подводит моряков. Ракеты малой дальности гарантированно поражают цель, поскольку сразу же после пуска ее захватывает инфракрасная головка самонаведения (ГСН). Но пуски ракет средней и большой дальности до 25 августа этого года оказывались безрезультатными. Источник газеты «Известия» в оборонно-промышленном комплексе утверждает, что ракеты, не имея подсветки от РЛС «Фуркэ-2», на маршевом участке используют лишь инерциальную систему наведения. Командная же система, которая должна дополнять инерциальную, не работает из-за невысокой эффективности РЛС «Фуркэ-2». Когда же наступает момент точного наведения на цель, включается радиолокационная ГСН ракеты. Однако цель она захватить не в состоянии в связи с невысоким предварительным наведением, то есть ракета находится от цели слишком далеко.

Такого рода заявлений от «источников в ОПК» в СМИ накопилось изрядно. Резюме этих, по сути, анонимных сообщений всегда одно и то же: ЗРК не выдерживает никакой критики, заставить ракеты поражать цель невозможно, а посему именно «Алмаз-Антей» несет полную ответственность за срыв сроков передачи ВМФ фрегата «Адмирал Горшков». При этом причины высказывались довольно нелепые. Якобы «Алмаз-Антей» сосредоточил все силы на создании сухопутных систем, а на морскую тематику у концерна не хватает инженеров. Или: на заводе «Факел» устаревшее и изношенное советское оборудование, на котором невозможно изготавливать современные ракеты.

Фрегат «Адмирал Горшков», надо сказать, знаковый: это первый корабль дальней морской зоны, заложенный в постсоветский период. Это знаменательное событие произошло на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге в теперь уже далеком 2006 году. А 4 года спустя корабль был спущен на воду.

Надо сказать, что стратегия и тактика «разоблачений» концерна «Алмаз-Антей» были отшлифованы еще в советский период. Когда сдача какого-либо проекта с участием множества соисполнителей затягивается, то при помощи многовекторных «наездов» друг на друга выбирается единственный козел отпущения, на которого и списываются все грехи. И зачастую грехи-то бывают коллективные, когда в затягивании сроков повинны несколько соисполнителей.

Примерно та же история происходит и с фрегатом «Адмирал Горшков». Первоначально планировалось, что он должен был встать в строй в 2012 году. Однако лишь в 2014 году фрегат был направлен на испытания. Задержки и затяжки начали проявляться еще в 2010. году. В связи с чем в 2011 году для подстраховки на калининградском судостроительном заводе «Янтарь» экстренно было запущено строительство для ВМФ России фрегатов проекта 11356, которые прежде предназначались для ВМС Индии.

Тут дело пошло гораздо быстрее — два корабля уже находятся в строю Черноморского флота — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен». Но замена неравнозначная. «Адмиралы» проекта 22350 имеют больший ударный потенциал, несмотря на одинаковое водоизмещение кораблей. Так, на «Адмирале Горшкове» вдвое больше крылатых ракет оперативно-тактического уровня.

И существенная разница имеется в приборном оборудовании. На «Адмирале Горшкове» практически вся электроника, а также целый ряд ключевых систем разрабатывается специально под этот проект. Во многом это и определяет задержку с окончанием испытаний.

В начале августа появилось свидетельство того, что со сроками сдачи дела обстоят не самым лучшим образом чуть ли ни у большинства разработчиков новых систем и комплексов, предназначенных для «Адмирала Горшкова». Концерн «Радиоэлектронные технологии» сообщил о том, система радиоэлектронной борьбы 5П-28, установленная на головном фрегате, успешно прошла государственные испытания. И что это первая система фрегата, прошедшая испытания. Таким образом, главный «отличник» сдал экзамен несколько лет спустя после назначенного срока. За ним потянутся «хорошисты», «троечники»… Судя по недавним удачным стрельбам ЗРК «Полимент-Редут», «Алмаз-Антей» может оказаться не таким уж и «двоечником», обойдя на вираже нескольких «троечников».

Но даже если справедливы высказывания самых радикальных пессимистов (объективных, а не тех, которые участвуют в конкурентной борьбе «по-советски»), и ЗРК запоздает, то можно вспомнить историю с МБР «Булава», которой вооружаются стратегические подводные крейсера «Борей». Она также очень долго не летала, из-за чего Московский институт теплотехники, разработчик «Булавы», «Тополя» и «Ярса», подвергался ожесточенной критике.

ЗРК «Полимент-Редут» оснащен тремя одноступенчатыми ракетами с твердотопливным двигателем: 9М100 (ближняя), 9М96Е (средняя), 9М96Е2 (дальняя). Ракеты имеют вертикальный минометный старт. Все 3 ракеты покрывают по дальности диапазон от 1 до 150 км. По высоте — от 5 м до 30 км. Ракеты сверхманевренные. Скорость — 2100 м/с, максимальная скорость поражаемых целей — 1000 м/с, что примерно соответствует скорости 3 М. Боезапас фрегата — 32 ракеты средней и большой дальности или 128 ракет малой дальности. Возможны любые комбинации ракет из расчета, что в пусковой установке 4 ракеты малой дальности занимают место одной ракеты средней или большой дальности.

РЛС «Полимент» одновременно сопровождает до 200 целей и выдает целеуказание для обстрела 16. Дальность обнаружения целей достигает 200 километров. ЗРК может поражать не только воздушные цели, но и обстреливать надводные — корабли противника.

Однако главное оружие фрегатов проекта 22350 — крылатые ракеты «Калибр-НК», имеющие дальность 2600 километров. Две расположенные в носовой части перед надстройками вертикальные пусковые установки имеют в сумме 16 ячеек. В них содержатся либо ракеты семейства «Калибр» (3М54, 3М14, 91Р1, 91РТ2), либо сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» (3М55), имеющие дальность 500 км. Ракеты могут использоваться в любых сочетаниях.

Источник: источник