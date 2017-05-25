Последний дворянский герб был утвержден столетие назад

25 октября 1917 года (7 ноября по н.ст.) 3-й Департаментъ Правительствующаго Сената изготовилъ «дипломъ на дворянское достоинство» и утвердилъ гербъ предпринимателя и мецената М.Н. Бардыгина. Судя по всему, Бардыгины оказались послѣдними, кому въ Россіи былъ утвержденъ дворянскій гербъ…





Заслуги М.Н. Бардыгина передъ Отечествомъ были по достоинству оцѣнены: указомъ Императора Николая II въ іюлѣ 1915 года «въ воздаяніе выдающейся благотворительной дѣятельности» его возвели въ потомственное дворянство. Въ присутствіе Гербоваго отдѣленія проектъ герба поступилъ спустя годъ и былъ утвержденъ Герольдмейстеромъ. Однако, шла Вторая Отечественная (Первая міровая) война, а потому бумаги разсматривались сравнительно долго. А затѣмъ грянула февральская революція, къ власти пришло Временное правительство. Однако дѣятельность Сената продолжалась, но съ мая 1917 года его Департаментъ Герольдіи сталъ именоваться просто 3-м Департаментомъ. И примѣрно въ то время, когда 25 октября (7 ноября по н.с.) большевики захватили власть въ Петроградѣ, М.Н. Бардыгину Правительствующій Сенатъ, наконецъ, утвердилъ гербъ, который былъ внесенъ въ Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ.

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