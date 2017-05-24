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Россия прекратит финансирование WADA

Страна | 24.05.2017


Россия прекратит финансирование WADA
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому Россия прекращает финансировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В соответствии с постановлением, перечисление взносов в бюджет WADA прекращается полностью. Субсидирование Фонда для искоренения допинга сокращается на 50 тысяч евро и отныне составляет €150 тысяч каждый год.


"Абзац второй пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013 года № 196 "Об уплате ежегодных взносов Российской Федерации в Фонд для искоренения допинга в спорте и в бюджет Всемирного антидопингового агентства" изложить в следующей редакции: "осуществлять в 2015 году и начиная с 2017 года уплату ежегодного взноса Российской Федерации в Фонд для искоренения допинга в спорте в размере 150 тыс. евро", - говорится в тексте документа.

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