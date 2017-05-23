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Число сторонников восстановления монархии во Франции растет

Мир | 23.05.2017


Число сторонников восстановления монархии во Франции растет

Число сторонников восстановления монархии во Франции растет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом BVA.


В соответствии с ними, 39% французов полагают, что возвращение Короля на Престол будет иметь позитивные последствия для национального единства (на 16% больше, чем в 2007 году), а 37% - что это будет благоприятствовать стабильности правительства (на 14% больше, чем в 2007 году).

Для 31% респондентов возвращение короля улучшило бы образ Франции в мире (на 7% больше, чем в 2007 году), как и в Европейском союзе (24%). 22% утверждают, что это содействовало бы также повышению личной безопасности (на 5% больше, чем в 2007 году).

По данным опроса, в конце августа текущего года, 29% французов готовы проголосовать в первом туре президентских выборов в мае 2017 года за кандидата роялистов.

Больше всего сторонников возвращения Короля среди правых. 55% из них уверены, что это будет иметь положительные последствия для экономики и (50%) национального единства. Для сторонников «Национального фронта» монархия гарантировала бы стабилизацию правительства и была бы благоприятна для национального единства (53%).

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