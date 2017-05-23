Какие были зарплаты учителей в дореволюционной России

Учителя наук и языков с высшим образованием получали оклад в первые пять лет службы 900 руб., размер пятилетней прибавки равнялся 400 руб., так что преподаватель со стажем 20 лет получал 2500 руб.; учителя приготовительных классов и учителя наук и языков без высшего образования начинали с оклада 750 руб., размер пятилетней прибавки равнялся 200 руб., так что преподаватель с 20-летним стажем получал 1550 руб. Соответственно различалась и пенсия: у преподавателей с высшим образованием полный пенсионный оклад равнялся 1800 руб., у преподавателей без высшего образования - 1100 руб. Дополнительные уроки у первых оплачивались по 75 руб., у вторых по 60 руб. Наконец, классное наставничество, оплачивавшееся вплоть до 1912 г. в пределах всего 160 руб., стало оплачиваться в размере 600 руб.

Таким образом, максимальный размер учительской зарплаты мог теперь быть весьма существенным: учитель с высшим образованием и 20-летним стажем работы, проводивший 6 дополнительных уроков (сверх нормативных 12-ти) и исполнявший должность классного наставника, получал 3550 руб. в год.





Для того, чтобы адекватно оценить эту цифру, следует заметить, что в том же 1912 г. средняя зарплата индустряльных рабочих в империи за год по разным отраслям варьировала от 156 до 400 руб..

В Московской губернии в 1913 г. среднегодовой заработок рабочих составлял 252 руб. 79 коп. Тогда же, в 1912 г., в Москве гречневая крупа продавалась по 1 руб. 40 коп. за пуд, пшено стоило 1 руб. 60 коп., мука ржаная - 1 руб. 44 коп., мука пшеничная - 2 руб. 60 коп., говядина - 5 руб. 85 коп., свинина - 7 руб. 31 коп., масло коровье - 17 руб. 83 коп., масло подсолнечное - 5 руб. 05 коп., яйца - 29 руб. 50 коп. за 1000 шт..

Таким образом, заслуженный учитель с зарплатой, что было в 14 раз больше средней зарплаты рабочего, мог купить (или - или): гречки - 3456 кг, пшена - 3020 кг, муки ржаной - 3356 кг, муки пшеничной - 1858 кг, говядины - 826 кг, свинины - 661 кг, масла коровьего - 271 кг, масла подсолнечного - 957 кг, яиц - 10000 шт. Даже начинающий учитель без высшего образования, не исполняя должности классного наставника и не ведя дополнительных уроков, получал за свои 12 уроков в неделю зарплату в 3 раза выше, чем среднестатистический рабочий, и на эту месячную зарплату можно было купить 175 кг говядины.

Очевидно, что государство обеспечивало учительскому корпусу вполне достойный уровень жизни.

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