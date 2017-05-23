В мире голодает почти миллиард человек

Число голодающих людей в мире увеличилось на 40 миллионов человек в этом году. Таким образом, общее их количество составило 963 млн., по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает информагентство “The Associated Press”.

Агентство обвиняет в продовольственном кризисе высокие цены на продукты питания, сообщает сайт www.internovosti.ru.





“Это печальная реальность, но ей не должно быть места в 21 веке”, - заявил Генеральный директор агентства Жак Диуф в Риме, - “Слишком мало было сделано для сокращения голода, и не достаточно делается для предотвращения того, что все больше людей становятся голодными”.

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