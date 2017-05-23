Курсы валют: USD 23/05 56.4988 -0.6614 EUR 23/05 63.1713 -0.4766 Фондовые индексы: РТС 18:50 1083.58 -0.38% ММВБ 18:50 1950.51 -0.61%
rss новости   rss статьи   rss все

В мире голодает почти миллиард человек

Общество | 23.05.2017


В мире голодает почти миллиард человек
Число голодающих людей в мире увеличилось на 40 миллионов человек в этом году. Таким образом, общее их количество составило 963 млн., по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сообщает информагентство “The Associated Press”.

Агентство обвиняет в продовольственном кризисе высокие цены на продукты питания, сообщает сайт www.internovosti.ru.


“Это печальная реальность, но ей не должно быть места в 21 веке”, - заявил Генеральный директор агентства Жак Диуф в Риме, - “Слишком мало было сделано для сокращения голода, и не достаточно делается для предотвращения того, что все больше людей становятся голодными”.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Общество
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
В Европе и США тоже свирепствовал голодомор
За что убили императора Николая Второго
Беспризорники в России: Куда уходят дети
Педагоги Мексики против реформы образования
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров

Рубрики

Культура, Наркотрафик, Наука, След в истории
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru