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Датчанка заплатит штраф за то, что помешала беженцу изнасиловать себя

Мир | 21.05.2017


Датчанка заплатит штраф за то, что помешала беженцу изнасиловать себя

17-летнюю жительницу датского города Сеннерборг обвинили в нелегальном ношении оружия. Девушка использовала газовый баллончик против напавшего на нее мужчины.


Инцидент произошел около местного центра для беженцев. По словам девушки, мужчина, говоривший на английском языке, повалил ее на землю и попытался раздеть. Девушке удалось прыснуть в него из баллончика, после чего нападавший скрылся. На данный момент не сообщается, является ли насильник беженцем.

"Использование газового баллончика нелегально, поэтому ей [пострадавшей девушке] придется выплатить штраф", — сообщил представитель полиции. Размер штрафа составит 500 крон (около 20 долларов).

По данным международной организации по миграции, в прошлом году в Европу прибыло более одного миллиона беженцев.

Источник: источник

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