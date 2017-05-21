Воронов приравняли к шимпанзе по интеллекту

Шведские, британские и германские ученые пришли к выводу, что ингибиторный контроль — важный показатель умственных способностей — воронов не уступает человекообразным обезьянам. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science.





Ингибиторный контроль заключается в подавлении импульсивных действий и выборе более рационального поведения при решении различных задач. Самоконтроль необходим для сложных когнитивных навыков, таких как принятие решений и планирование, и в силу этого может служить показателем умственного развития.

Сотрудники Лундского университета с коллегами протестировали ингибиторный контроль у взрослых птиц семейства врановых: обыкновенных воронов (Corvus corax, пять особей), галок (Corvus monedula, 10 особей) и новокаледонских воронов (Corvus moneduloides, 10 особей). Для этого использовали задачу с цилиндром. Она состоит в том, что сначала птицам предлагают непрозрачный цилиндр, открытый с обоих концов, в середину которого кладут лакомство. Когда птицы привыкают доставать пищу (об этом судят по четырем—пяти последовательным безошибочным действиям), цилиндр заменяют на прозрачный. Инстинкт велит животным пытаться взять приманку напрямую, через стенку цилиндра. Проникновение в цилиндр через боковое отверстие без предварительных попыток прямого извлечения пищи расценивается как проявление ингибиторного контроля.

Каждая птица поучаствовала в 10 подобных экспериментах. Оказалось, что вороны выполняют задание безошибочно в 100 процентах случаев. У галок частота успеха составила 97 процентов, а у новокаледонских воронов — 92 процента.

Полученные данные сопоставили с результатами исследования, проведенном в американском Университете Дьюка в 2014 году. В ходе него задачи с цилиндром выполняли 36 видов животных, из них 29 видов млекопитающих, в том числе 23 примата, и семь видов птиц, в том числе два вида врановых (обыкновенная и калифорнийская кустарниковая сойки), но ни одного представителя рода ворон (Corvus). Эксперимент показал, что успех выполнения задачи четко коррелирует с размером мозга животного, и лучше всего с ней справляются шимпанзе (100 процентов успеха), орангутаны (99,1 процента), бонобо (95 процентов) и гориллы (94,4 процента).

Таким образом, умственные способности птиц из рода вороны оказались не хуже, чем у человекообразных обезьян, мозг которых в десятки раз больше. При этом у птиц, как и у млекопитающих, прослеживалась связь успешного выполнения задачи с объемом мозга. По мнению ученых, это может быть связано с большей плотностью нейронов у птиц по сравнению с млекопитающими и другой организацией нейронных сетей, однако подобные особенности птичьего мозга только предстоит исследовать.

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