Влияние фильмов на общественное мнение

Мой коллега приехал из Японии - прожил там последние 3 года. как хобби - ходил, устраивал опросы населения. В итоге - его грусти не было предела. За 3 года он опросил более 10'000 молодых японцев от 16 до 25 лет. (кто не знает. для социологических опросов - количество более 5ти тысяч - уже. впринципе, много). А самое обидное, что они мотивировали свои знания - только! фильмами!!!





1) Более 80% опрошенных сказали, что на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы скинул СССР, а американцы доблестно помогали бедным японцам. 2) 70% сказали, что США победили во Вьетнаме (рэмбо же там герой - в фильмах - всех побеждал). 3) 37% опрошенных ответили, что на Кубе - все деньги правительство получает от наркомафии (конечно, Плохие парни 2). 4) 100% опрошенных сказали, что первый спутник запустили америнцы, они же первыми вышли в космос (фильм Армагедонн) 5) 43% сказали, что в России - плохая армия, ведь в фильмах "вашу крепость взрывают" (Крепость - мы так поняли - это Кремль, а фильмы - это миссия последняя и крепкий орешек). 6) 27% людей ответили, что самые умные - американцы. ( о том, что большая часть этих ученых бежали или были куплены из России или Китая - они не знали). 7) 100% ответили, что вторую мировую выиграли американцы, "потеряв целых 50! тысяч!! человек, а СССР - совсем чуть чуть потерял, они ведь в последние месяцы в войне участвовать начали". 8) 100% опрошеных считают, что Ливии и Египту реально стало лучше из-за революций, ведь "США обещали им принести свободу слова - и они принесли, значит всем хорошо". О том, что теперь население этих стран - в полной нищете - никто не знал. Что нефть, которая раньше принадлежала народу, ибо % с продаж отдавался населению... теперь принадлежит США и Англии. и практически все. Людям - ничего не принадлежит.

Друзья, вы когда смотрите фильмы - спускайтесь временами на землю и помните, что любой фильм - это не просто хорошая режиссура и игра актеров, а так же мощное оружие пропаганды.

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