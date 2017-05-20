В продаже появились поддельные яйца

"Фальшивые куриные яйца — искусственные яйца, изготовленные из химических веществ, по виду очень похожие на оригинальные. Производятся в Китае для незаконной реализации под видом настоящих. Пищевая ценность фальшивых яиц практически нулевая, к тому же в них содержатся вещества, способные при продолжительном употреблении нанести урон здоровью (например, алюмокалиевые квасцы).





Химический состав: Скорлупа состоит из смеси карбоната кальция, парафина и гипса. Для желтка и белка используются альгинат кальция, желатин, пигменты. Изготовление

Вначале изготовляется желток. Специально подготовленная химическая белковоподобная смесь окрашивается пигментом в жёлтый цвет и помещается в специальную полукруглую форму для придания ей шарообразности. Затем форму с шаром погружают в раствор углекислого калия для формирования защитной плёнки, не позволяющей «желтку» растекаться. «Белок» вокруг «желтка» делается таким же образом, только в другой форме овального вида. После того, как заготовка яйца создана, её покрывают искусственной скорлупой путём погружения в жидкую смесь парафина, гипсового порошка и карбоната калия. Распространение и реализация

Подделка куриных яиц является доходным подпольным бизнесом, так как их себестоимость не превышает 25 % от стоимости настоящих яиц. Поддельные куриные яйца регулярно встречаются в продаже в крупных городах Китая, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Кроме того, мьянманская правительственная газета «Нью лайт оф Мьянма» официально оповестила, что многие яйца, продающиеся на рынках и магазинах Янгона — поддельные. Распознавание

Хотя внешне отличить такие яйца практически невозможно, существует ряд способов их распознавания.

Скорлупа немного более блестящая и шероховатая. Но отличия довольно незначительные, поэтому по внешнему виду определить искусственное яйцо непросто. Если «вкрутую» сварить фальшивое яйцо, после чего очистить и положить в холодильник на 4-8 часов, то «желток» не синеет, как это наблюдается с настоящим яйцом, становится эластичным, и не крошится, а «белок» приобретает желтоватый окрас.

Структура «белка» неоднородна, белок может развалиться. Белок и желток разбитого искусственного яйца через некоторое время образуют однородную массу, так как сделаны из одного материала."

В магазинах Пермского края появились фальшивые куриные яйца китайского производства. Отличить их от настоящего продукта практически невозможно.

«Такие суррогатные продукты запрещены к продаже. Но фальшивые яйца, наводнив Сибирь, успешно добрались и до наших краев, – сообщает газета «Вперед». – Секрет прост: их производство очень дешево, а срок хранения почти неограничен».‼

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