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Китайцам, живущим в приграничных районах с Россией, разрешили рожать до трех детей

Страна | 20.05.2017


Китайцам, живущим в приграничных районах с Россией, разрешили рожать до трех детей. Китайцам, живущим в приграничных районах с Россией, разрешили рожать до трех детей

Жителям приграничных городов соседней с российским Дальним Востоком провинции Хэйлуцзян разрешено рожать до трех детей, что на одного ребенка больше установленного ограничения в Китае.


Об этом со ссылкой на решение провинциального законодательного собрания и местное Управление здравоохранения и планового деторождения сообщают китайские СМИ.

Согласно новым правилам рождение третьего ребенка позволяется для ряда категорий жителей провинции: китайским репатриантам хуацяо, а также переселенцам из Гонконга, Макао и Тайваня, жителям приграничных районов, родителям, чьи дети — инвалиды, а также парам, где один или двое супругов принадлежат к нацменьшинствам - орочоны, эвенкам, нанайцев, дауров, сибо, русские.

К приграничным городам относятся: Мохэ, Хума, район Айхунь города Хэйхэ, Сунь-у, Сюнькэ, Цзяинь, Лобэй, Субинь, Тунцзян, Фуюань, Жаохэ, Хулинь, Мишань, Цзидун, Мулин, Дунънин, Суйфэньхэ.

Несмотря на недавнее снятие ограничений на рождение второго ребенка в масштабах всего Китая, новой возможностью пользуются далеко не все китайцы, что связано с изменением образа жизни городских жителей.

Массовое заселение приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян («река черного дракона» — китайское название реки Амур) началось во второй половине 19 века после снятия запрета маньчжурского императорского двора на заселение северо-востока империи Цин китайцами.

Большинство мигрантов в провинцию Хэйлунцзян пришлось на выходцев из восточно-китайской провинции Шаньдун.

Как пишут комментаторы, новые правила позволяющие китайцам, живущим по границе с Россией иметь до трех детей, указывает на то, что Пекин основательно готовится к демографическому освоению Дальнего Востока, который все еще по недоразумению формально считается частью России.

Напомним в этой связи, что на днях Пекин сделал Москве предложение, от которого в Кремле не посмели отказаться – на Дальний Восток будут переброшены крупные заводы и фабрики из Китая вместе с рабочей силой.

Источник: источник

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