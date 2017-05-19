Курсы валют: USD 20/05 57.1602 -0.3081 EUR 20/05 63.6479 -0.3488 Фондовые индексы: РТС 18:50 1087.75 1.02% ММВБ 18:50 1962.40 -0.27%
rss новости   rss статьи   rss все

Ветеран ВОВ в девяносто один год прыгнул с парашюта

Страна | 19.05.2017


Ветеран ВОВ в девяносто один год прыгнул с парашюта. Ветеран ВОВ в девяносто один 2

Старейший десантник России, ветеран ВОВ Павел Клетнев в 91 год совершил прыжок с парашюта.


Павел Клетнев ушел на фронт 17-летним подростком, спустя некоторое время попал в учебку для подготовке к службе в только что сформированных частях ВДВ.

До мая 1943-го Павел Клетнев жил в блокадном Ленинграде, затем его направили в артиллерийское училище за пределы Ленобласти. По приказу Сталина оттуда он был распределён в десантные войска, где и совершил свой первый прыжок с парашютом.

Вновь прыгать он начал уже в преклонном возрасте - первый послевоенный прыжок с 1000 метров он совершил в 2012 году, 87-летним пенсионером. Прыгал в тандеме с опытным инструктором.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Почему современные люди более рассеяны и ленивы
Жизнь и смерть красноармейцев на «островах» польского «ГУЛАГа»
Воспитание: дочку важно хвалить, а сыну доверять
Как грузинский народ за Сталина митинговал
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru