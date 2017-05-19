Ветеран ВОВ в девяносто один год прыгнул с парашюта

Старейший десантник России, ветеран ВОВ Павел Клетнев в 91 год совершил прыжок с парашюта.





Павел Клетнев ушел на фронт 17-летним подростком, спустя некоторое время попал в учебку для подготовке к службе в только что сформированных частях ВДВ.

До мая 1943-го Павел Клетнев жил в блокадном Ленинграде, затем его направили в артиллерийское училище за пределы Ленобласти. По приказу Сталина оттуда он был распределён в десантные войска, где и совершил свой первый прыжок с парашютом.

Вновь прыгать он начал уже в преклонном возрасте - первый послевоенный прыжок с 1000 метров он совершил в 2012 году, 87-летним пенсионером. Прыгал в тандеме с опытным инструктором.

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