Россия может предоставить Монголии рублевый кредит
«Теперь у нас нет никаких юридических препятствий, чтобы возобновить кредитные отношения между Россией и Монголией, и такая возможность сейчас обсуждается», — заявил он по итогам переговоров с монгольским коллегой Лундэгийном Пурэвсурэном, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также рассказал о диалоге между центробанками двух стран «относительно своповых операций».
В свою очередь Пурэвсурэн заявил, что «рублевый кредит будет способствовать улучшению торгового дисбаланса». По его словам, в получении рублевого кредита есть «политическая заинтересованность».
Ранее источник сообщил, что Монголия обратилась к России за льготным кредитом на $1 млрд.
В конце января Владимир Путин ратифицировал соглашение о списании долга Монголии в $174 млн.