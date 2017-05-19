Россия может предоставить Монголии рублевый кредит

Глава МИД России Сергей Лавров в Улан-Баторе сообщил, что Россия рассматривает вариант предоставления Монголии рублевого кредита.

«Теперь у нас нет никаких юридических препятствий, чтобы возобновить кредитные отношения между Россией и Монголией, и такая возможность сейчас обсуждается», — заявил он по итогам переговоров с монгольским коллегой Лундэгийном Пурэвсурэном, отвечая на соответствующий вопрос.





Он также рассказал о диалоге между центробанками двух стран «относительно своповых операций».

В свою очередь Пурэвсурэн заявил, что «рублевый кредит будет способствовать улучшению торгового дисбаланса». По его словам, в получении рублевого кредита есть «политическая заинтересованность».

Ранее источник сообщил, что Монголия обратилась к России за льготным кредитом на $1 млрд.

В конце января Владимир Путин ратифицировал соглашение о списании долга Монголии в $174 млн.

Источник: источник