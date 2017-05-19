Курсы валют: USD 20/05 57.1602 -0.3081 EUR 20/05 63.6479 -0.3488 Фондовые индексы: РТС 14:17 1080.83 0.37% ММВБ 14:17 1960.85 -0.35%
rss новости   rss статьи   rss все

Россия может предоставить Монголии рублевый кредит

Страна | 19.05.2017


Россия может предоставить Монголии рублевый кредит
Глава МИД России Сергей Лавров в Улан-Баторе сообщил, что Россия рассматривает вариант предоставления Монголии рублевого кредита.

«Теперь у нас нет никаких юридических препятствий, чтобы возобновить кредитные отношения между Россией и Монголией, и такая возможность сейчас обсуждается», — заявил он по итогам переговоров с монгольским коллегой Лундэгийном Пурэвсурэном, отвечая на соответствующий вопрос.


Он также рассказал о диалоге между центробанками двух стран «относительно своповых операций».

В свою очередь Пурэвсурэн заявил, что «рублевый кредит будет способствовать улучшению торгового дисбаланса». По его словам, в получении рублевого кредита есть «политическая заинтересованность».

Ранее источник сообщил, что Монголия обратилась к России за льготным кредитом на $1 млрд.

В конце января Владимир Путин ратифицировал соглашение о списании долга Монголии в $174 млн.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Мы помним: памятник восьмидесяти двум уничтоженным детям в Лидице
10 июня 1942 года войска СС окружили Лидице; всё мужское население старше 16 лет (172 человека) было расстреляно. Лидицкие женщины (172 чел.) были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк (из них 60 погибли в лагере).
Почему современные люди более рассеяны и ленивы
Жизнь и смерть красноармейцев на «островах» польского «ГУЛАГа»
Воспитание: дочку важно хвалить, а сыну доверять
Как грузинский народ за Сталина митинговал
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru