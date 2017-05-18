Гончарное ремесло входит в моду

Гончарное ремесло считается одним из древнейших ремесел на земле. Оно зародилось еще в эпоху неолита, что подтверждают многочисленные находки археологических раскопок: вылепленные вручную глиняные изделия, примитивная посуда для приготовления пищи на огне, сосуды для воды и зерна. Сохранившиеся до сих пор, эти прочные изделия очень ярко рассказывают, как развивалось это древнее ремесло, которое со временем превратилось в искусство.

Глина была распространена повсеместно и являлась тем подручным материалом, который легко можно обработать и из которого можно вылепить все. В умелых руках мастера бесформенный, пластичный материал, как по волшебству, превращался в посуду, украшения, скульптуры. Конечно, сначала древние глиняные сосуды лепили вручную, и их форма была далека от идеала. Но с изобретением гончарного круга, а затем с открытием технологии обжига, гончарные изделия стали самыми распространенными в быту. История гончарного ремесла





История гончарного ремесла у каждого народа своя. Так в Китае оно зародилось еще за 2 тысячи лет до нашей эры и находилось на высоком уровне, о чем свидетельствует изобретение фарфора.

В Древней Греции оно стало настоящим искусством, что подтверждают знаменитые на весь мир чудесные греческие вазы, амфоры и другие изделия. Эти произведения из глины, на которые наносился рисунок, который покрывался затем черным лаком, считались признаком роскоши и богатства. А некоторые африканские племена в начале XX века еще изготавливали вручную глиняную посуду, набивали ее соломой и просто сушили на солнце.

Гончарное ремесло на Руси зародилось еще в доисторическую эпоху и при раскопках археологи до сих пор находят различные горшки, кувшины, сковороды, корчаги и другую утварь, слепленную вручную. Позже, с появлением гончарного круга, ремесло превратилось в промысел и глиняную посуду стали использовать повсеместно.

В это время появилось множество гончарных мастерских, имеющих свое «фирменное» клеймо. Изделия каждой мастерской отличались друг от друга по форме, размерам, технологии обжига. Гончарство в те времена было самым почетным и важным промыслом, который постоянно развивался и совершенствовался. Однако на смену глине со временем пришел металл и глиняную посуду заменила оловянная, серебряная, а позже пластмассовая. И могло так случиться, что древнее ремесло исчезло бы навсегда…

Но история, как известно, развивается по спирали, и в наш век нанотехнологий люди стали вновь испытывать интерес к гончарству, как к искусству. Изделия современных гончаров по-прежнему вызывают восторг и восхищение, а спрос на ручную керамику постоянно растет. Раскупают все: копилки, статуэтки, кувшины, тарелки. «Глиняных дел» мастера дают мастер-классы. И можно надеяться, что гончарное искусство, которое столь популярно в настоящее время, не забудется и не исчезнет с лица земли.

Источник: источник