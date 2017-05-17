Как выжить в апокалиптических условиях

В настоящий момент всё большее число людей чувствуют приближение очень сложного, тяжелого и даже кровавого времени. Денег у простого народа всё меньше, цены буквально на всё растут не по дням, а по часам, и, даже имея деньги, получить за них необходимые качественные продовольственные товары и услуги (главное - медицинские), невозможно. Постоянные реформы, проводимые врагами Руси, почти полностью уничтожили все сферы жизнедеятельности народа.

Кроме того уже практически нет сомнений и в том, что на русской земле грядет большая и жестокая война, которая взяла своё начало с русского Донбасса. А экология, а грядущие катастрофы и катаклизмы, с каждым годом нарастающие и учащающиеся по всему миру...





Понимая и чувствуя всё это, только безрассудный и глупый человек будет сидеть сложа руки, не готовясь к этому тяжелому, во всех смыслах, времени. Поэтому мы предлагаем вам очень внимательно ознакомиться с уникальными, простыми советами православной 89-летней (!) травницы - Елены Федоровны Зайцевой (просмотр видео внизу статьи). Эта сердобольная женщина научит вас как лечиться и питаться в условиях голода, отсутствия медицинской помощи... Елена Федоровна сама, как и вся её многочисленная семья долгожителей, никогда не принимала таблетки и никогда не болела.

P.S. Зайцева Елена Федоровна - известная травница. Знает более 1100 видов трав, их применение для лечения различных недугов. Травами начала заниматься с 8 лет. В свои 89 лет объехала многие регионы страны, включая Алтай, Дальний Восток, для сбора и заготовки трав. По приглашению храмов и монастырей ездит с беседами о лечении травами. Выступает с публичными лекциями о травах в Москве и других городах, в том числе высококвалифицированным медицинским персоналом научных и лечебных медицинских учреждений.