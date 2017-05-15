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Осторожно, соль отравлена

Общество | 15.05.2017


Осторожно, соль отравлена

Последнее время все больше наталкиваюсь на продукты, которые веками использовали наши предки в их натуральном виде, однако наша «передовая» современная пищевая промышленность, похоже, делает все, чтобы отравить нас и обеспечить работой здравоохранение (порой кажется, что они неразрывно связаны).


О чем речь? Речь пойдет о соли, которую теперь пытаются превратить в яд. Мало того, что всякие там «гуру» от медицины нам твердят, что соль-это яд или о пользе бессолевой диеты, в то время как при отсутствии соли в необходимом количестве происходит сбой в т.н. калий-натриевом насосе. Это особый механизм клеточного обмена веществ, при котором клетка усваивает калий и отдаёт натрий, и который защищает сосуды от сужения и спазмов. Таким образом употребление соли в оптимальном количестве помогает профилактике тромбоза, то есть соль снижает риск развития инфаркта. Но это относится к нормальной соли. Предвижу вопрос: «А, что есть ненормальная?» Теперь есть.

Уже давно взяла привычку при покупке любых продуктов смотреть на его состав, и каково же было мое удивление, когда при очередной покупке пачки соли обнаружила в ее составе, помимо самой соли, как это было всегда, антислёживатель Е-535/536. Прочитала в Интернете об этой добавке и ужаснулась. В продукт самого широкого применения, который люди употребляли веками безо всяких «улучшательств» и «украшательств», теперь добавляются яды! Убедитесь сами, соль отравлена!

Е-535 – ферроцианид натантислеживателирия. Антислёживающий агент, осветлитель. Жёлтые кристаллы или кристаллический порошок. Получают из отработанной массы после очистки газов на газовых заводах химическим синтезом. Как следует из названия, вещество содержит цианистые соединения.

E536 – ферроцианид калия. Производное цианида калия или иначе цианистого калия, известного яда мгновенного действия. Ферроцианид калия зарегистрирован в качестве пищевой добавки E-536, препятствующей слёживанию и комкованию продуктов. Токсичен. При его производстве образуются дополнительные цианиды, включая синильную кислоту (в зависимости от способа получения E-536).

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