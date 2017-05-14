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Китайская Alibaba Group решила заняться микрокредитами в России

Страна | 14.05.2017


Китайская Alibaba Group решила заняться микрокредитами в России. Китайская Alibaba Group решила заняться микрокредитами в России

Финансовое подразделение китайского интернет-гиганта Alibaba Group - Ant Financial Services Group (прежнее название - Alipay) - планирует выйти на российский рынок микрокредитования и в настоящее время ведет поиск российского партнера. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам директор управления зарубежного бизнеса компании Цзя Хан.


"Наша долгосрочная цель заключается в том, что мы хотим предоставлять наши финансовые услуги и продукты российским гражданам в повседневной жизни. Сейчас мы хотим найти российского партнера, чтобы вместе предоставлять наши сервисы", - сказал он.

Говоря о микрокредитовании малого и среднего бизнеса, Цзя Хан подчеркнул, что сейчас этот механизм еще отсутствует в России.

"Мы еще официально не вошли на российский рынок. Относительно наших инвестиций в этом и следующем году, то мы пока размышляем над этим, так как в настоящее время мы ищем партнера, поэтому такой информации пока нет", - резюмировал представитель компании.

Alibaba Group - китайская частная компания, работающая в сфере онлайн-коммерции и являющаяся одним из крупнейших в мире интернет-ритейлеров. Группа обладает собственной электронной платежной системой Ant Financial Services Group (прежнее название - Alipay), а также управляет интернет-магазинами Taobao и AliExpress.

Около 22,5% интернет-холдинга принадлежит американской Yahoo, 34,3% - японской SoftBank, 8,9% - у основателя и главы компании Джека Ма, который весной этого года во второй раз стал самым богатым человеком Азии по версии Bloomberg. Оборот компаний холдинга Alibaba составляет более 80% китайского рынка интернет-торговли.

В России, напомним, работать на рынке микрокредитов имеют право юридические лица, предоставляющие заемщикам займы на сумму, не превышающую 1 млн рублей. Они могут выдавать такие займы субъектам малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям и гражданам.

В последнее время микрофинансовые организации нередко упоминаются в негативном контексте, в частности из-за займов "до зарплаты" или с ежедневным начислением процента на баланс со ставками, порою превышающими банковские в десятки раз, а также из-за злоупотребления слабой финансовой грамотностью населения.

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