За что вручалась медаль Героя Советского Союза?

Звание Героя Советского Союза являлась высшим знаком отличия советского человека. Более 90% людей получили это звания в годы Великой Отечественной войны за совершенные ими подвиги.





В годы войны 1941-1945 эту награду получили 12 776 советских людей. Офицеры, командиры, обычные рядовые бойцы, они, преодолевая усталость, с храбростью и мужеством шли на врага, нещадно били его и побеждали.

Одним из таких обычный советских людей был Шамшура Анатолий Иванович.

Анатолий Иванович родился в поселке Часов Яр (ныне – населенный пункт в ДНР). Окончив 7 классов средней школы, Анатолий пошел на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. И в апреле 1942 году, в возрасте 18-19 лет отправился на фронт.

Будучи, уже в 1943 году командиром минометного взвода 184-го гвардейского стрелкового полка, Анатолий, при расширении плацдарма на правом берегу реки Днепр, 29 сентября первым ворвался в оккупированное фашистами село Мишуриг Рог.

Бесстрашно поведя за собой людей, Анатолий Шамшура, при освобождении села, в рукопашной схватке убил 2-х офицеров немецкой армии.

4 октября фашистские захватчики контратаковали минометный взвод. И опять же, Шамшура первым бросился в атаку. И в этом бою он погиб, забрав с собой 8 солдат противника.

Шамшура Анатолий Иванович посмертно получил звание Героя Советского Союза.

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