Есть ли атеизм в исламских странах

Социологи из WIN/Gallup International исследуют состояние общества практически в любой стране мира. В 2012 году они решили узнать, много ли неверующих в странах, где граждане обязаны жить по законам шариата или же где формально нет государственной религии, но фактически доминирующее положение занимает ислам.





Как оказалось, в Саудовской Аравии, где атеизм считается преступлением, убежденных атеистов – 5%, а 19% считают себя просто «нерелигиозными людьми» (если сложить, то это более 7 млн человек). Именно поэтому в Саудовской Аравии все чаще принимают репрессивные законы, касающиеся «духовности». В целом ситуация сложная постольку, поскольку страна богатая, инфраструктура развита, ну и людям соответственно недостаточно просто верить в какие-то сказки.

Правда, им приходится скрывать свои взгляды, поскольку последствия будут серьезными. Ведь вероотступничество карается смертью. Собственно, проблемы возникнут даже в том случае, если речь идет о формально светском арабском государстве, поскольку практически в каждом таком государстве есть уголовное наказание за какое-нибудь «оскорбление чувств верующих».

Так, например, в Египте посадили студента Карима Аль Банна на 3 года за «оскорбление ислама». Оскорбил он самую мирную религию в мире тем, что назвал себя атеистом в социальной сети Facebook. Конечно, по сравнению со странами, где есть государственная религия, это не так страшно. В той же Саудовской Аравии не так давно приговорили блогера Раифа Бадави к 10 годам заключения и 1000 ударов плетью. За то, что он создал некий форум, где обсуждалась культура, политика и религия. А ведь это как смертная казнь, поскольку эти удары плетью он вряд ли выдержит. В Мавритании суд приговорил Мохаммеда Мхаитира к смертной казни за то, что он посмел критиковать кастовую систему в стране, которая установлена согласно законам «пророка».

И все же неверующих, как считают социологи из WIN/Gallup International, становится все больше. По их оценке, в арабском мире в целом примерно 22% неверующих, тогда как в Южной Азии – 17%, в Латинской Америке – 16%. Причем это средняя цифра. Ведь в некоторых странах процент может быть выше. В Тунисе, например, себя к неверующим относят 24%, а в Ливане – 37%. Египетский атеист Ахмед Харкан считает, что: "Если бы государство охраняло и защищало права меньшинств, то количество тех, кто заявил бы о своем атеизме, увеличилось бы в десятки раз".

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