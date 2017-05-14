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Герои войны: снайпер Владимир Салбиев уничтожил шестьсот одного гитлеровца

След в истории | 14.05.2017


Герои войны: снайпер Владимир Салбиев уничтожил шестьсот одного гитлеровца. Герои войны: снайпер Владимир Салбиев уничтожил шестьсот одного гитлеровца

Грудь участника Великой Отечественной Войны, знатного снайпера Владимира Гавриловича Салбиев украшена 21 государственной наградой, в том числе двумя орденами «Красного Знамени», двумя орденами «Отечественной войны 2-й степени» и множеством медалей. Второй орден Красного Знамени ему вручил накануне празднования 45-ой годовщины Победы министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, который шутливо называл нашего земляка Владимира Салбиева «горным орлом с Кавказа».


Владимир Салбиев и два его друга: Максим Пассар и Николай Баян несли службу в 71-й Гвардейской стрелковой Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии. Три боевых друга - уничтожили только на Сталинградском фронте 336 гитлеровцев.

В октябре - ноябре 1942 года в частях дивизии еще больше активизировалась боевая деятельность снайперов. На 18 ноября в дивизии их насчитывалось 225 человек. Ими было уничтожено 5783 гитлеровца.

Командиры, комиссары и политработники частей и подразделений уделяли снайперскому движению большое внимание. Им были в торжественной обстановке вручены снайперские винтовки, на каждого снайпера в подразделениях был заведен лицевой счет, выданы отпечатанные в типографии книжечки, в которых ежедневно командир и политрук подразделения отмечали ход выполнения стрелками взятых обязательств по истреблению гитлеровцев.

За время войны Салбиев уничтожил из своей снайперской винтовки целый батальон фашистов. Кстати эту винтовку вручил Салбиеву член военного совета Сталинградского фронта.

...1943 год. Шли ожесточенные бои на Харьковском направлении. Здесь командир подразделения снайперов Салбиев отражал многочисленные атаки врага, уничтожал десятки фашистских солдат и офицеров, без промаха стрелял по врагу. Но не повезло нашему земляку. В одной тяжелой, неравной схватке он был ранен в голову. Кстати осколок остался у него в голове до конца жизни.

Позднее, под Львовом, в боевой схватке в фашистами Владимир был ранен в очередной раз (до этого был трижды ранен и дважды контужен) - как было написано в медицинской справке он «был контужен, придавлен танком и засыпан землей в ноябре 1944 года». Воины подобрали винтовку однополчанина и впоследствии передали ее в музей - на винтовке была надпись - «Владимиру Салбиеву - знатному снайперу СССР» ... Только на Сталинградском фронте Салбиев уложил 165 фашистов.

Вернувшись на Родину после войны, он продолжил службу, став сотрудником уголовного розыска, где проработал еще много лет. Теперь же его внучка Лейла Макиева продолжает его дело - она тоже сотрудник милиции.

Тяжелым был путь к долгожданной Победе. Многих родных, близких и боевых друзей потеряло поколение победителей на этом пути. А сколько воинов-ветеранов скончалось от ран уже после кровопролитных сражений! Их имена навсегда останутся в наших сердцах и в сердцах наших потомков.

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