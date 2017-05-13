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Адмирал Касатонов: Убрав Черноморский флот, Киев планировал выдавливать русских из Крыма

Страна | 13.05.2017


Адмирал Касатонов: Убрав Черноморский флот, Киев планировал выдавливать русских из Крыма

Черноморский флот – единственная крупная структура на всем постсоветском пространстве, дислоцировавшаяся вне РСФСР, отказавшаяся принимать вторую присягу в угоду сепаратистам.


Об этом в интервью газете «Севастопольские известия» заявил бывший командующий ЧФ, адмирал Игорь Касатонов.

По его словам, если бы не выдержка и мужество моряков, вслед за Черноморским флотом Украина выдавила бы из Крыма всех русских.

«Киев настойчиво «прессинговал» по всем направлениям, стремясь сначала полностью завладеть флотом, а когда это не удалось – выдавить его из исторических мест базирования. За этим бы однозначно последовало изгнание из Крыма и Севастополя русских людей, русскоязычного населения…

Весь Черноморский флот стал символом стойкости, несгибаемости, величия России. Именно черноморцы на рубеже 91-92гг на всем постсоветском, постсоюзном пространстве, не входившем тогда в состав РСФСР, остались верны данной Родине присяге. Именно благодаря тому, что 4 января 1992 года нами было принято решение не принимать намеченную на 5 января украинскую присягу, флот сохранил свое единство, сохранился как оперативно-стратегическое объединение для России, был сохранен плацдарм для возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань», – заявил Касатонов.

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