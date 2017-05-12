Власти Бельгии выплатили террористам в Брюсселе и Париже пятьдесят тысяч евро пособий

По меньшей мере пятеро исполнителей терактов в Брюсселе и Париже получали социальное пособие от властей Бельгии, общая сумма выплат превысила 50 тысяч евро, сообщает издание Wall Street Journal.





Последние поступления на счета террористов пришли за три недели до терактов, выяснили бельгийские следователи.

В частности, главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам получил от властей в общей сложности 21 тысячу евро, несмотря на то, что по закону не имел права на пособия. Абдеслам занимал должность менеджера бара в Брюсселе и даже был совладельцем заведения.

Директор ведомства по финансовой разведке Бельгии Филипп де Костер заявил, что нет прямых свидетельств того, что террористы использовали средства для подготовки нападений. Тем не менее, «социальные пособия дали им средства к существованию и стали косвенной поддержкой в террористической деятельности», подчеркнул он.

По оценке властей, на организацию терактов в Париже преступники потратили менее 30 тысяч евро, а на подготовку акций в Брюсселе у террористов ушли 3 тысячи евро, пишет газета.

Де Костер отметил необходимость реформы системы социального обеспечения в свете открывшихся фактов.

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