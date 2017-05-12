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Павел Дуров о деньгах и о себе

Общество | 12.05.2017


Павел Дуров о деньгах и о себе

"Те, кто ищет в моей жизни замки, стоянки спортивных автомобилей и флотилию боингов, будут жестоко разочарованы. У меня нет самолетов, автомобилей и домов. Мой мир — это передвижение пешком и на метро, а также сон в съемной комнате размером 18-20 м2. Тем, кто хотел бы поменяться со мной местами, придется также полностью отказаться от алкоголя, мяса и дорогой одежды.


Уже более 10 лет — со времен, когда я был очень небогатым студентом, — я не устаю повторять: деньги переоценены, потому что созидание намного интереснее потребления, а внутреннее состояние несоизмеримо важнее внешнего. Как только вы делаете из денег культ и обмениваете «быть» на «казаться», вы отправляете себя в добровольное рабство. Долги из-за статусной мишуры, скучная работа с унылыми трусами, необходимость лгать и предавать свой мир — вот лишь часть той цены, которую вы заплатите за чрезмерное стремление к бумаге.

Мы отказываемся принимать мир, в котором люди могут драться и предавать свою человеческую суть из-за денег. Если существуют люди, которые идут на это, их поведение должно подвергаться жесткому остракизму, ни в коем случае не приниматься как логичное. Общество, в котором насилие ради денег приемлемо и понятно, не может долго существовать.

Наиболее страшный грех среди поклонников культа денег — выбросить деньги на ветер в прямом смысле.

Приверженцы золотого тельца с пониманием читают новости о покупке яхт стоимостью с небольшой город или автомобилей за 2 миллиона долларов. Но запуск в свободный полет в тысячу раз меньшей суммы разрушит их картину мира и размоет ценностный фундамент. Фундамент ложных ценностей, который предопределил нездоровые социальные нормы, оправдывающие истинную растрату и насилие ради бумаги.

Есть древнее изречение: «Раб не хочет обрести свободу; он хочет иметь собственных рабов». Человек не может стать по-настоящему свободным, пока существует в тупиковой парадигме «раб — хозяин». В этой системе любой хозяин — чей-то раб, и любой раб — чей-то хозяин. Оставаясь рабом денег, невозможно стать истинным хозяином собственной жизни."

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