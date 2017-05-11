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Понаблюдайте за собой, когда вы смотрите телевизор

Общество | 11.05.2017


Понаблюдайте за собой, когда вы смотрите телевизор

Чем дольше ваше внимание поглощено телеэкраном, тем меньше возникает у вас собственных мыслей, тем ниже ваша мыслительная активность. Если вы долго смотрите сериалы, шоу, рекламу, то собственных мыслей почти не возникает.


Но не думайте, что это расслабление и отдых. Несмотря на то, что ваш ум не генерирует собственных мыслей, он вовлечен в мыслительную активность телевизионного зрелища, «думает» его мысли. Он непрерывно впитывает мысли и образы, сходящие с телеэкрана. При этом он переходит в пассивное состояние повышенной впечатлительности, которое сродни гипнозу. Вот что делает телевидение мощным средством манипуляции сознанием.

Корпорации платят миллиарды долларов, чтобы в состоянии неосознанной восприимчивости потребителя навязать ему свои товары. И при этом всегда остаются в прибыли, за счет потребителя конечно. Хозяева финансового капитала и транснациональных корпораций платят еще больше, чтобы в этом состоянии неосознанной повышенной впечатлительности сделать мысли «хозяев мира» мыслями телезрителей, и они, как правило, достигают успеха.

Обычно телевидение опускает человека ниже уровня мыслей подобно алкоголю или наркотику. Кроме того, оно создает сильную болезненную привязанность. Почти каждый «нормальный» человек может припомнить, как он подолгу переключал каналы, не потому что находил что-то интересное, а потому, что ничего интересного как раз и не было. Человек «попал на крючок», оказался как бы загипнотизированным, погрузился в своеобразный транс. Его собственная мыслительная активность парализована, ум онемел, а внимание целиком захвачено проходящими на экране образами. И чем действие бессмысленнее, тем сильнее гипнотическое воздействие.

Конечно, сам по себе телевизор ни в чем не виноват. Можно создать программы, которые дадут полезные знания о нашем удивительном мире, помогут людям поменять жизнь к лучшему, откроют сердца, и даже смогут пробуждать мысль. В этом смысле телевидение имеет огромный потенциал, к которому человечество еще и не прикоснулось. Но, к нашему большому горю, каналы телевидения контролируют люди, заинтересованные в том, чтобы усыплять человека, делать его неосознанным, и таким образом скрыто контролировать поведение и мысли массы людей.

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