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Известный повар Джейми Оливер выиграл суд против McDonald’s

Общество | 10.05.2017


Известный повар Джейми Оливер выиграл суд против McDonald’s

Совсем недавно всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер ВЫИГРАЛ СУД против крупнейшей сети быстрого питания в мире. Шеф открыл ужасную правду о том, из чего же на самом деле готовится вкуснейшее мясо для гамбургеров и нагетсов.


После заявлений Джеймса блюда, которые готовят в McDonald’s нельзя даже едой назвать. Мясо для гамбургеров, биг маков и прочих «вкусностей» готовится из промытого говяжьего жира, а промывают его в самом обычном гидроксиде аммония. Если бы не этот процесс, то, по словам повара, на весь ассортимент макдональдса невозможно было не то, что есть, но даже смотреть на него без слез.

По словам Оливера, сеть ресторанов занимается тем, что берет продукт, который даже собака есть не стала, и делает пригодным для потребления человеку… Но не только сам факт обмана возмутителен в этой истории, ГИДРОКСИД АММОНИЯ ЯДОВИТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА. Также, тут не обходится без процесса добавления цвета продуктов.

Во время интервью Оливер продемонстрировал, как из жира, кожи, и внутренних органов можно сделать пригодное для употребления мясо, и задался вопросом: «Зачем разумному человеку кормить детей мясом с аммиаком?». Смесь, которая получилась в результате эксперимента была очень похожа на розовую слизь. Кстати, в США использование гидроксида аммония одобрено Министерством сельского хозяйства США, и потребителей не уведомляют про использование данной процедуры.

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