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Кризис перепроизводства - основная причина войн

Мир | 10.05.2017


Кризис перепроизводства - основная причина войн. Кризис перепроизводства - основная причина войн
Каждый трудящийся рано или поздно знакомится с таким понятием как кризис перепроизводства. В частных случаях он проявляется в виде отправки в отпуск «за свой счет» и сокращения штата. Когда же кризис наступает на уровне государств, то это выглядит как общее падение экономики и… обязательный вооруженный конфликт.

Как же так происходит, что переполненные склады с невостребованной продукцией становятся причиной войн? А очень просто! Ведь кризис как мы знаем, обостряет противоречия, увеличивает недовольство среди населения и государственная элита, стремясь укрепить расшатавшийся трон, не стесняется в выборе методов. Правительство каждый раз применяет одни и те же бесполезные примочки, пресса повторяет набившие оскомину мантры, а силовые структуры преследуют бунтовщиков и разгоняют протестные акции.


Но что на самом деле при капитализме способно оживить экономику? Само собой, только чудо или новые рынки сбыта товаров. Чудо обычно не случается, а вот с рынками немного проще. Нужно-то всего лишь уничтожить промышленность в каком-нибудь государстве и очень скоро караваны с залежалым товаром сами потекут туда, оживляя экономику и по ходу наполняя карманы капиталистов.

Ну а как уничтожить промышленность, наверное, рассказывать уж нет необходимости. Лучше всего это демонстрируют СМИ. Бесконечные репортажи о военных конфликтах со всего мира не перестают поражать своим безумием. Но не стоит удивляться, большинство из них созданы искусственно, с целью освободить переполненные протухшим товаром склады и отвлечь внимание трудящихся от противоречий буржуазного мира.

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