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Губернатор Еврейской АО: Китайцы контролируют восемьдесят процентов земель региона

Страна | 09.05.2017


Губернатор Еврейской АО: Китайцы контролируют восемьдесят процентов земель региона. Губернатор Еврейской АО заявил, что китайцы контролируют 80% земель региона

80% земельных ресурсов в Еврейской автономной области контролируется китайцами, сказал и.о. губернатора региона Александр Ливенталь в ходе Петербургского международного экономического форума.


Александр Ливенталь: «Когда меня назначил президент, ко мне кинулись инвесторы: мы знаем, что вы сельскохозяйственная территория — будем развивать сельское хозяйство. Но в управлении сельского хозяйства мне сказали, что земли для инвестиционных проектов нет. Потому что вся земля роздана на лоскутки, порезана. Где-то есть российские фермеры, но, по моим данным, 80% земли контролируется китайцами: законно, незаконно, разными способами. В результате сельское хозяйство идет в тупик, к катастрофе. 85% земель засаживается соей — культурой, которая убивает землю, если два-три года ее сажать», — отметил Ливенталь.

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