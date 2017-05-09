Губернатор Еврейской АО: Китайцы контролируют восемьдесят процентов земель региона

80% земельных ресурсов в Еврейской автономной области контролируется китайцами, сказал и.о. губернатора региона Александр Ливенталь в ходе Петербургского международного экономического форума.





Александр Ливенталь: «Когда меня назначил президент, ко мне кинулись инвесторы: мы знаем, что вы сельскохозяйственная территория — будем развивать сельское хозяйство. Но в управлении сельского хозяйства мне сказали, что земли для инвестиционных проектов нет. Потому что вся земля роздана на лоскутки, порезана. Где-то есть российские фермеры, но, по моим данным, 80% земли контролируется китайцами: законно, незаконно, разными способами. В результате сельское хозяйство идет в тупик, к катастрофе. 85% земель засаживается соей — культурой, которая убивает землю, если два-три года ее сажать», — отметил Ливенталь.

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