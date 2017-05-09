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Даже Литва отказывается от украинской военной техники

Мир | 09.05.2017


Даже Литва отказывается от украинской военной техники. танк

Вильнюс отказался покупать украинскую военную технику. Об этом заявил сам министр обороны Литвы Олекас Юозас: "Во время предыдущего визита на Украину я был на заводе в Харькове, смотрел технику. Но пока мы приняли решение купить немецкую технику". Такое решение он объяснил тем, что военная техника Украины не соответствует требованиям и стандартам, принятыми в странах НАТО.


Собственно, речь идет о первом (или втором-третьем) звонке для украинской обороной промышленности, сумевшей просуществовать последние 25 лет исключительно за счет интеграции в оборонно-промышленный комплекс РФ, и за счет заказов из стран, исторически ориентированных на советскую военную технику.

А для НАТО украинская военная промышленность просто не нужна, там и без того не слишком много заказов, и расширять промышленный потенциал не планируют.

Для перестройки украинской промышленности на стандарты НАТО нет прежде всего денег - это очень большие деньги, которые никогда не "отобьются", практически надо менять всё, от техники до специалистов.

Да, конечно, Украина может еще производить что-то по заказам западных корпораций, какие-то комплектующие, но о выпуске конечной продукции придется забыть - украинские танки, БТР, самолеты, корабли и автоматы никому не нужны. Тем более, что в силу объективных причин сегодня Украина может поставлять технику только низкого качества, для самого низкого ценового сегмента - куда-то в экваториальную Африку. Надежды на бывший советский блок и бывшие республики СССР тоже не оправдались - там принудительно переходят на натовские стандарты, а свою "оборонку" давно либо ликвидировали, либо перестроили на производство "контрафакта" (как в Румынии) - некачественный дешевый апгрейд советской техники, то есть прямая конкуренция Украине, но уже воплощенная "в металле".

Собственная же война тоже не может стать локомотивом для подъема "оборонки" - тоже банально нет денег, а финансировать крупномасштабную войну Киева с собственными восставшими провинциями запад явно не намерен. В итоге на предприятиях оборонпрома задержки зарплаты, сокращение рабочей недели, увольнения. И анекдотические проекты, как на картинке, о чем даже Рогозин высказался как о первом в мире танке из мусорных баков.

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