Тот самый "Маэстро": дважды герой Советского союза генерал-полковник Попков

Дважды Герой СССР Попков В.И., прототип героя фильма "В бой идут одни старики". На счету - 50 побед.





Генерал-полковник авиации, в свое время перешедший из морской авиации РККФ в ВВС РККА, но так до конца жизни и не изменивший черному мундиру - "вечный траур и вечный парад".

В годы Великой Отечественной войны совершил 475 боевых вылетов, провёл 117 воздушных боёв, лично сбив 42 самолёта противника. В годы войны летал на истребителях ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7. После войны продолжал службу в ВВС на командных должностях до 1989 года, освоил многие типы реактивных истребителей, окончил Академию Генштаба.

В кино он стал прототипом сразу двух героев фильма "В бой идут одни старики" - Кузнечика и Маэстро.

На 88-м году жизни скончался знаменитый военный лётчик - Виталий Иванович Попков. Дважды Герой Советского Союза умер накануне вечером в Центральном военном госпитале. Виталий Попков был прототипом главного героя фильма "В бой идут одни старики" - командира второй эскадрильи капитана Титаренко по прозвищу Маэстро, которого сыграл Леонид Быков. Этот фильм ветеран, прошедший всю Великую Отечественную, считал самым лучшим фильмом о лётчиках. На счету командира эскадрильи 60 сбитых немецких самолётов. Свою первую Звезду Героя Виталий Иванович получил в 1943 году, вторую - в 45-м. В Москве на Самотечной площади установлен бронзовый бюст Попкову.

Виталий Иванович Попков - участник Великой Отечественной войны, командир звена 5-го гвардейского истребительного авиационного полка 207-й истребительной авиационной дивизии 3-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии Юго-Западного фронта, командир эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации (1968). Почетный гражданин городов Москвы и Днепропетровска.

За годы войны его трижды сбивали, однажды он горел в самолете. Всего за время войны Попков успешно совершил 648 боевых вылетов, участвовал в 117 воздушных боях. Виталий Иванович гордился тем, что создал уникальную эскадрилью, из 14 летчиков которой 11 стали Героями Советского Союза, 8 встретили День Победы. Это была единственная эскадрилья, имевшая свой музыкальный ансамбль.

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