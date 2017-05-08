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Более половины россиян назвали перестройку неумелой реформой

Мир | 08.05.2017


Более половины россиян назвали перестройку неумелой реформой
Только 14% респондентов полагают, что это был необходимый и в целом верный шаг, показал опрос ВЦИОМа, проведенный среди 1,6 тыс человек в 46 регионах России.

При этом 56% россиян (51% в 1995 г.) говорят, что перестройка была нужна, но проводилась настолько неумно и неумело, что принесла больше вреда, чем пользы. А каждый пятый уверен, что решение взять «курс на перестройку» было изначально неверным (21% против 25% в 1995 г.).


По мнению более половины россиян (55%), эпоха перестройки негативно сказалась на России (63% в 2002 г.). Иного мнения придерживаются 30% опрошенных – они полагают, что начатые 30 лет назад реформы все же принесли стране больше пользы, чем вреда (20% в 2002 г.). Затруднились дать оценку 15% респондентов.

Отвечая на вопрос о том, каковы результаты перестройки, 38% россиян сказали о неуверенности в завтрашнем дне, 35% – о хаосе и неразберихе в управлении страной, 33% – о кризисе национальных отношений, 24% – об ослаблении обороноспособности страны.

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