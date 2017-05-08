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Левада-центр: россияне обвиняют правительство в росте цен и социальной напряженности

Страна | 08.05.2017


Левада-центр: россияне обвиняют правительство в росте цен и социальной напряженности
42% россиян уверены, что правительство "не справляется с ростом цен", и тем, что он "не заботится о социальной защите населения" (34%), сообщает исследование «Левада-центра».

Кроме того, 27% наших сограждан считают, что правительство "коррумпировано" и действует исключительно в собственных интересах. 25% недовольны, что правительство "не может справиться с кризисом в экономике". Считают, что у правительства нет "продуманной программы выхода из кризиса", а также то, что оно "не может обеспечить людей работой", соответственно, по 23% опрошенных. Лишь 7% россиян заявили, что у них нет претензий к работе правительства.


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