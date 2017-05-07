Долина Ярлу – место особой силы

Есть на Алтае места, которые мало просто увидеть, их надо прочувствовать и услышать. К таким уголкам относится долина Ярлу. Помимо поразительных красот гор, лесов и ложбин ущелье поражает своей сакральной силой. Здесь мощь природы ощущается физически. Можно много описывать ощущения путешественников в долину, но осознать могущество здешней земли возможно только после личного присутствия. Долина растянулась слева от озера Аккем. Ее высота – 2000 м. Имя долины означает «место с обрывами». По дну ущелья бежит ручей, который также зовется Ярлу и впадает в реку Аккем.

В долину людей манит магическая сила и любопытство. Именно Ярлу было отмечено Рерихом. Его последователи часто посещают места исследования ученого. Здесь он останавливался во время своей экспедиции в поисках сказочного Беловодья.





Наибольшее любопытство вызывает рериховский камень, отмеченный его знаком. Это крупный гладкий валун, вросший в землю. Он не похож на окружающие его горные породы. По некоторым утверждениям камень «растет» в год на 5 см. Глыбу называют Мастер-Камень или Камень Мудрости. Вокруг него выстроен городок из обломков горных пород. Это место является центром выхода мощнейшей энергии, сюда едут медиумы и эзотерики для восстановления биополя, медитаций и постижения смысла жизни.

Верхняя часть долины огорожена горным хребтом. Это водораздел двух рек – Текелю и Ярлу. Хребет имеет сходство с лежащей женщиной, особенно хорошо просматривается ее профиль. Любоваться хребтом удобнее с перевала Кара-Тюрек. В районе груди каменной женщины горы имеют красный оттенок. Создается впечатление, будто из сердца бежит кровь. Скала называется Сердце Матери.

Красочные скалы – это еще одна особенность ущелья. Разноцветные породы, глинистые отложения и минералы плотно спрессованы временем среди осадочных отложений, от этого Ярлу выглядит необычно. Яркие краски гор еще больше оживают после дождя. Долина меняет свой облик в зависимости от сезона. Время суток и интенсивность солнечных лучей тоже влияют на цвет камней, поэтому в Ярлу всегда ощущается движение – мыслей, цвета, материй и энергии. Про долину ходит много легенд. Ее называют местом особой силы. Существует утверждение, что долина не пускает в себя людей с ущербной искривленной моралью. Такие люди не могут войти в ущелье, у них начинаются боли, находит панический страх или появляются важные дела.

Неудивительно, что именно в таком волшебном месте растет чудесный цветок – эдельвейс. Это растение символизирует мудрость и тайну. Из-за цветного состава гор ручьи, текущие по их склонам, тоже разноцветные. Они приобретают оттенок голубой глины или молочного известняка. Иногда воды имеют светло-синий оттенок, иногда слегка изумрудный.

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