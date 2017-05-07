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В Переславле-Залесском ученые обнаружили древнерусские граффити

След в истории | 07.05.2017


в Переславле-Залесском ученые обнаружили на его стенах несколько древнерусских граффити
При реставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском ученые обнаружили на его стенах несколько древнерусских граффити, в том числе уникальную надпись 12 века — сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского и список его убийц, некоторые имена из которого не были известны раньше, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Уникальная надпись, которая оказалась древнейшим датированным письменным памятником Северо-Восточной Руси. «Надпись по своей ценности войдет в десятку самых важных древнерусских надписей. Это уникальный памятник официальной эпиграфики Владимиро-Суздальского княжества, фиксирующий акт церковного проклятия убийцам владимирского князя», — говорит Алексей Гиппиус, один из исследующих надпись ученых.


Надпись об убийстве находится ровно посередине южной абсиды собора. Она сделана в два столбца, обведенных в общую рамку с крестом сверху. Левый столбец содержит полный перечень имен убийц Андрея Боголюбского, проклятие им и несколько пока не прочитанных строк, а правый — краткое сообщение об убийстве.

В правом столбце говорится: «Месяца июня 29 убиен бысть князь Андрей своими паробкы (слугами), овому вечная память, а сим — вечная мука». Дальше текст не читается. По словам Алексея Гиппиуса, фраза «овому (то есть князю) вѣчная память, а симъ (заговорщикам) вѣчнаѧ мука» говорит о том, что надпись была сделана уже после казни заговорщиков.

В левом столбце — список убийц, где было примерно 20 имен. Три первых имени известны по летописи — это Петр Кучков зять (в тексте есть его отчество — Фралович, вероятно, Флорович), Амбал (в летописях встречается и написание «Анбал») и Яким (Яким Кучкович). Затем значительная часть текста утрачена, а в конце есть три имени, которые известны не были: Ивка, Петрко и Стырята. Последнее имя может быть прозвищем, образованным от слова «стырь» (кормило, рулевое весло). Завершается список словами: «Си суть убийцы великого князя Андрея, да будут прокляты». Окончание столбца пока остается не прочитанным.

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