Награда нашла бывшую партизанку через семьдесят три года
Меня однажды полицейский задержал, но я обманула его и убежала. Никифор Захарович обрадовался, когда узнал об этом: "Молодец, Нюрочка, судьба тебя, наверное, хранит!". А вскоре сообщил, что представил меня к награде.
Но так случилось, что медаль до Анны тогда не дошла. Наградной лист, написанный и подписанный командиром партизанского штаба Никифором Колядой, Анне Михайловне привезли корреспонденты "СОЮЗа". Увидев его, она расплакалась: "Надо же, сдержал Батя обещание...".