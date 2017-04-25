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Награда нашла бывшую партизанку через семьдесят три года

Страна | 25.04.2017


Награда нашла бывшую партизанку через семьдесят три года
- Он относился ко мне как к ребенку, - вспоминает Анна Михайловна. - Когда приходила с задания, в баню посылал, давал отоспаться, а потом уж начинал подробно расспрашивать обо всем, что видела. Я ведь по несколько дней бродила по окрестностям, чтобы собрать нужные сведения.

Меня однажды полицейский задержал, но я обманула его и убежала. Никифор Захарович обрадовался, когда узнал об этом: "Молодец, Нюрочка, судьба тебя, наверное, хранит!". А вскоре сообщил, что представил меня к награде.


Но так случилось, что медаль до Анны тогда не дошла. Наградной лист, написанный и подписанный командиром партизанского штаба Никифором Колядой, Анне Михайловне привезли корреспонденты "СОЮЗа". Увидев его, она расплакалась: "Надо же, сдержал Батя обещание...".

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