Освобождение Польши: о чем не хотят помнить люди без совести

70 лет назад, в марте 1945 года, войска 1-го Украинского фронта начали Верхне-Силезскую операцию, которая стала продолжением операции по освобождению польских земель западнее Вислы, получившей название Висло-Одерской.

Освобождали Польшу 1-й Белорусский, 2-й Белорусский, 1-й Украинский и 4-й Украинский фронты Красной армии. Силами четырёх фронтов в ходе освобождения Европы от нацизма решались сразу несколько взаимосвязанных задач. Красноармейцы добивали противника в Польше, завершая освобождение польских земель от немецких оккупантов. Готовили условия для наступления на Берлин. Спасали умолявших о помощи англо-американских союзников, попавших в тяжелое положение из-за наступления в Арденнах и Вогезах остатков эсэсовцев и «инвалидных» тыловых частей вермахта.





Пользуясь успешным наступлением на западе, гитлеровское командование ставило на востоке задачу удержать Польшу и ее столицу любой ценой. На фронте от Сероцка до Ясло было сосредоточено 30 отборных дивизий, две бригады и мощный варшавский гарнизон, включавший четыре крепостных пехотных батальона. Плюс до полусотни отдельных батальонов, располагавшихся гарнизонами в других городах Польши. Между Вислой и Одером были созданы семь мощнейших, неприступных, по мнению создателей, оборонительных рубежей. Первый – висленский – считался наиболее укрепленным и оборонялся главными силами группы армий «А».

И тем не менее главная полоса обороны на этом рубеже была прорвана войсками Первого Белорусского фронта уже в первые сутки январского наступления. А через пять дней советские войска освободили Варшаву. Оборона противника была разломана на участке фронта длиной более 500 км на глубину до 150 км. Уинстон Черчилль писал 27 января в письме И.В.Сталину: «Мы восхищены Вашими славными победами… Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов».

Основные сила группы армии «А» были разбиты. Части левого крыла 1-го Украинского фронта освободили древнюю польскую столицу город Краков и вступили на территорию Германии. К началу февраля одна из крупнейших наступательных операций войны завершилась полным успехом.

К сожалению, в сегодняшней Польше предпочитают не вспоминать о хорошо известных словах Уинстона Черчилля: «Без русских армий Польша была бы уничтожена или низведена до рабского положения, а сама польская нация стерта с лица земли. Но доблестные русские армии освобождают Польшу, и никакие другие силы в мире не смогли бы это сделать». Стараются в Польше молчать сегодня и о том, что за освобождение от нацистов отдали свои жизни более 600 тысяч советских солдат.

Забыли представители гордой польской нации, что считались, как и другие славяне, «унтерменшами», людьми второго сорта, им было запрещено ездить с арийцами в одном и том же общественном транспорте. Предупреждения, вывешивавшиеся на дверях ресторанов, кинотеатров и в городских парках, гласили: «Für Hund und Polen verboten!» («Вход собакам и полякам запрещён!»).

Забыто, что за время нацистской оккупации Польша потеряла 21,4% своего населения. Именно на польской территории работало больше всего «фабрик смерти», среди которых были и самые страшные концлагеря в истории человечества – Освенцим, Треблинка, Майданек…

Забыто, что немцы разрушили почти 40% зданий польских городов и весей, треть населения Польши осталась без крова и пищи.

Забыта материальная помощь, которую СССР оказывал в восстановлении послевоенной Польши, отказавшись от всех претензий на германское имущество в Польше и уступив Варшаве 15% репарационных поступлений и 15% промышленного оборудования, вывозимого из Германии.

Забыто, что, когда в Советском Союзе хлеб выдавался по карточкам, в январе 1945 года в Польшу начались безвозмездные поставки 60 тыс. тонн хлеба из СССР. Возможно, благодаря этому русскому хлебу многие польские политики-русофобы остались живы или появились на свет.

Забыто, что только благодаря жёсткой позиции Советского Союза, точнее Сталина, нынешняя польско-германская граница прошла по линии Одер-Нейсе, что обеспечило выход Польши к Балтийскому морю и увеличение территории более чем на 100 тыс. кв. километров – за счет промышленно развитых земель бывшей восточной Германии.

Забыто, что в трудные для Польши 1980-е годы безвозмездная помощь СССР составила более 7 млрд полновесных инвалютных рублей, а в начале 1990-х годов Россия фактически простила Польше долг, составлявший свыше 5,3 млрд инвалютных рублей… Сегодня польские политики называют все это “советской оккупацией” и позволяют хулиганам демонтировать памятники и осквернять могилы погибших советских воинов. Поддерживают на Украине идейных наследников Степана Бандеры, боевики которого вырезали поляков десятками тысяч только за то, что они поляки. Люди без памяти и совести сами отказываются от своего прошлого. Отказываются от памяти о том, как в январе 1945 года советский и польский солдаты вместе водрузили знамя победы над Варшавой.

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