Интересные факты из жизни Иеронима Босха

1. Ввиду творчества художника и его необычного виденья, среди коллег было принято называть Босха «почетным профессором кошмаров».

2. Увлечение живописью пришло к художнику от родственников по мужской линии. Ему даже не пришлось заниматься искусством в специализированной школе – все умения он приобрел в мастерской своей семьи.





3. Босх не был беден. Неплохое состояние и положение в обществе дала ему удачная женитьба.

4. Творения Иеронима нельзя назвать соответствующим духу того времени. Преимущественно он занимался работами религиозной тематики. Но при этом его видение религии сильно противоречило существующему на тот момент времени. Что самое странное, то Церковь принимала его картины безо всякой критики, несмотря на многие нюансы.

5. Смерть известного художника окутана тайной. Ведь его тело было захоронено с торжеством и почестями в часовне церкви, в родном городе. Спустя столетия могила Босха была вскрыта, но, к огромному удивлению, она оказалась пустой, и не содержала останков ни художника, ни кого-либо еще. Дальнейшие раскопки были поспешно остановлены после исследования осколка надгробия с его могилы, который под микроскопом начал нагреваться и светиться.

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