Курсы валют: USD 25/04 56.0794 -0.1513 EUR 25/04 60.8461 0.5274 Фондовые индексы: РТС 18:50 1116.58 2.99% ММВБ 18:50 1979.57 1.79%
rss новости   rss статьи   rss все

Интересные факты из жизни Иеронима Босха

След в истории | 24.04.2017


Интересные факты из жизни Иеронима Босха. Интересные факты из жизни Иеронима Босха
1. Ввиду творчества художника и его необычного виденья, среди коллег было принято называть Босха «почетным профессором кошмаров».

2. Увлечение живописью пришло к художнику от родственников по мужской линии. Ему даже не пришлось заниматься искусством в специализированной школе – все умения он приобрел в мастерской своей семьи.


3. Босх не был беден. Неплохое состояние и положение в обществе дала ему удачная женитьба.

4. Творения Иеронима нельзя назвать соответствующим духу того времени. Преимущественно он занимался работами религиозной тематики. Но при этом его видение религии сильно противоречило существующему на тот момент времени. Что самое странное, то Церковь принимала его картины безо всякой критики, несмотря на многие нюансы.

5. Смерть известного художника окутана тайной. Ведь его тело было захоронено с торжеством и почестями в часовне церкви, в родном городе. Спустя столетия могила Босха была вскрыта, но, к огромному удивлению, она оказалась пустой, и не содержала останков ни художника, ни кого-либо еще. Дальнейшие раскопки были поспешно остановлены после исследования осколка надгробия с его могилы, который под микроскопом начал нагреваться и светиться.

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики След в истории
все новости
Ночной кошмар Гитлера: берлинский разрушитель ИС-2 снова в строю
Легендарный тяжеловес, освобождавший в годы Второй мировой войны города Европы, буквально недавно восстановили уральские мастера города Верхняя Пышма.
В России могут появиться дорожные знаки с указанием на места подвигов советских солдат
Мировые гиганты, сотрудничавшие с нацистами
Сын Ивана Грозного. Версии убийства
Таинственные воины ниндзя
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru