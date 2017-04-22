Чтобы добиться успеха в жизни, необходимо много читать

Вот почему:

1) Приток разнообразной, разноплановой информации, идей, мнений и примеров – это необходимое сырье для работы подсознания: мозг просеивает и сортирует все поступившее, пытается сложить из находок общую мозаику, и время от времени – эврика! – он выдает ценную информацию. Без ежедневного притока новой информации он просто спит. Вот весь секрет благополучия: невозможно производить без сырья. Даже деньги.





2) Без знакомства с чужими идеями сужается круг твоих собственных. Не успеешь и оглянуться, и ты интеллектуальный пигмей. Широта мысли сокращается точно также, как подвижность тела без упражнений и растяжки.

3) Не читая, ты не знаешь, что происходит вокруг. Я читаю кучу всего и все равно не успеваю ориентироваться. Если не прочитывать каждую неделю одну-две книги, дюжину журналов, несколько газет и несколько рассылок, то весьма скоро отстанешь от жизни. И вот уже люди, заговорив с тобой, понимают, что ты ископаемое.

4) Если у вас есть дети, им нужно подавать хороший пример. Пусть видят, что вы читаете. Пусть слышат, что вы говорите о прочитанном. Когда я был мальчишкой, мы несколько лет прожили в жесткой бедности, так вот, все эти годы мы всей семьей – отец, мать и я – раз в неделю отправлялись в библиотеку, где проводили около часа. Каждый выбирал три-четыре книги, дома мы их читали и обсуждали. Теперь я предпочитаю ходить в книжный магазин, поскольку у меня есть деньги и мне нравится иметь книги. Но я благодарю родителей за те библиотечные годы. Сегодня многим семьям было бы полезно заменить библиотекой походы в кино, игровые автоматы или торговый центр.

Источник: источник