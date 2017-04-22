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Почему обильный урожай грибов считается плохой приметой?

Культура | 22.04.2017


«Почему обильный урожай грибов считается плохой приметой?
В Заволжской Руси от стариков до сих пор можно услышать старое поверье, что съедобные грибы – это грехи. Только воплотившиеся в эукариотические, так говорят в биологии, организмы.

Боровики – это самые большие наши грехи, а лисички, опята – незначительные, рутинные, шалости.


Поганкии – это грехи других людей. Съесть такой гриб – значит лишить возможности другого человека исповедовать свой грех. Расплата за это беспощадная. Из этого следует, что «тихая охота» - это бессознательное (так бы сказали психоаналитики) воспоминание о собственной грешности. Ну а поглощение приготовленных, а главное – найденных лично тобой – грибов, является аллегорией исповеди.

Неизвестно откуда пошло это поверье. Точно можно сказать, что у него языческие корни. И все же… Старики говорили, что обилие грибов в лесу – примета близкой беды. В смысле, что неисповеданные грехи могут обернуться общим горем. Именно поэтому заволжские крестьяне никогда не заканчивали сезон «тихой охоты» до того момента, пока не возвращались домой с пустой корзинкой.

Источник: источник

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